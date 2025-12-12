Habertürk
        Time 'Yılın Kişisi'ni seçti - Teknoloji Haberleri

        Time 'Yılın Kişisi'ni seçti: 'Yapay Zekanın Mimarları'

        Time dergisi 2025'te 'Yılın Kişisi' olarak 'Yapay Zekanın Mimarları'nı seçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 10:35 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:35
        Time 'Yılın Kişisi'ni seçti
        Time dergisi 2025 yılı için 'Yılın Kişisi'ni seçti.

        Dergi sosyal medya paylaşımında 'Düşünen makineler çağını başlattıkları, insanlığı hayrete düşürdükleri ve endişelendirdikleri, bugünü dönüştürdükleri ve imkansızın ötesine geçtikleri için' Yapay Zekanın Mimarları'nı TIME'ın 2025 Yılın Kişisi olarak seçtiklerini duyurdu.

        Dergi, teknolojinin kendisinden ziyade, 'yapay zekayı hayal eden, tasarlayan ve inşa eden bireyler'i seçme konusunda özenli davrandığını vurguladı.

        Dergi 'Yılın Kişisi'ni açıklarken 2 kapak tercih ettik. Kapaklardan biri, Charles Clyde Ebbets'ın ikonikleşen 1930'lardaki 'Bir Gökdelen Tepesinde Öğle Yemeği' fotoğrafına benzeyen, çelik kiriş üzerinde oturan sekiz teknoloji liderini gösterdi. Bu teknoloji liderleri Meta CEO'su Mark Zuckerberg, AMD CEO'su Lisa Su, Tesla CEO'su Elon Musk, Nvidia CEO'su Jensen Huang, OpenAI CEO'su Sam Altman, Google'ın DeepMind CEO'su Demis Hassabis, Anthropic CEO'su Dario Amodei ve geçen yıl kendi girişimi World Labs'ı kuran yapay zeka öncüsü Fei-Fei Li olarak açıklandı. İkinci kapakta ise bilgisayar bileşenlerine benzetilecek şekilde tasarlanan dev 'AI' harflerini çevreleyen iskele olarak öne çıktı.

        LİSTEDEKİ 5 İSİM MİLYARDER

        Seçilen sekiz kişiden beşi (Musk, Zuckerberg, Huang, Altman ve Su) Forbes dergisinin derlediği son tahminlere göre toplam 870 milyar dolarlık servetiyle zaten milyarder konumunda bulunuyor. Bu teknoloji liderleri, servetlerinin büyük bir kısmını ise son üç yıldaki yapay zeka trendi sırasında elde etti.

        Time dergisi, 2018'de Marc Benioff tarafından satın alınmıştı. Bulut bilişim firması Salesforce'un kurucu ortaklarından biri olan Benioff, yapay zekayı hayatının 'muhtemelen en önemli' teknolojik dalgası olarak nitelendirdi. Her yıl konuşulan ve tartışmalar da yarayan 'Yılın Kişisi' seçimi ise Time tarafından 1927 yılından bu yana devam ettirilen bir gelenek olarak öne çıkıyor.

