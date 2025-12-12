Habertürk
        Galatasaray Antalyaspor deplasmanında! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Antalyaspor deplasmanında!

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak zirve yolunda hata yapmak istemezken; ev sahibi ekip ise kötü gidişata 'dur' demek istiyor.

        Giriş: 12.12.2025 - 10:12 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:12
        G.Saray Antalyaspor deplasmanında!
        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

        Süper Lig'de geride kalan 15 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde haftaya lider girdi.

        Bu sezon 15 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

        GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı takımda Antalyaspor maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

        Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

        Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da yarın oynayamayacak.

        OSIMHEN VE TORREIRA, SARI KART CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Osimhen ve Torreira, yarın kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

        LİGİN EN İYİ AVERAJA SAHİP TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor.

        Ligdeki 15 müsabakada 32 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 11 gol gördü. Galatasaray, artı 21 averajla bu alanda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor.

        Fenerbahçe ile beraber ligin en fazla gol atan takımı olan Galatasaray, Göztepe'den (9) sonra da en az gol yiyen ikinci takım olarak dikkati çekiyor.

        7 DEPLASMANIN 5'İNİ KAZANDI

        Galatasaray, bu sezon ligde çıktığı 7 dış saha maçında 5 galibiyet ve birer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

        Kadıköy'de Fenerbahçe ile yaptığı derbiden beraberlikle ayrılan Galatasaray, bu sezon ligdeki tek yenilgisini ise Kocaelispor'a konuk olduğu maçta yaşadı.

        Sarı-kırmızılılar, söz konusu 7 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırırken 3 gol yedi.

        SON İKİ DIŞ SAHA MAÇINDA GALİBİYET ALAMADI

        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 2 deplasman maçından sadece 1 puan alabildi.

        Ligin 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında 14. haftada da Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılılar, yarın kazanamaması halinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste 3 deplasman maçında puan kaybetmiş olacak.

        GALATASARAY, KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol gördü.

        Ligde sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

        Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 8 lig müsabakasının 7'sinde en az 1 kez gol yedi. Galatasaray, bu dönemde sadece bir mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

        Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 9 golü kalesinde gördü.

