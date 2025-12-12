SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını; Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Doğukan Güngör (Fatih), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Bahtiyar Memili (Zülkar), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Dilaray Yeşilyaprak (Bade), Begüm Tosun (Arzu), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Macit Koper (Hikmet), Neslihan Yeldan (Sevtap) ve Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.

Yeni bölümüyle bu akşam, saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana gelecek olan 'Kızıclık Şerbeti'nde 'Başak' karakterine hayat veren Seray Kaya, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı.

* Diziye dâhil olma sürecinizden bahseder misiniz?

Diziye dâhil olma sürecim oldukça heyecan vericiydi. Gold Yapım ile zaten sıcak bir ilişkimiz vardı; hem işlerini çok başarılı bulduğum hem de birlikte çalışmayı uzun zamandır istediğim bir şirketti. 'Kızılcık Şerbeti' için çok seveceğimi düşündükleri bir rol yazdıklarını söylediklerinde merakla beklemeye başladım. 'Başak' karakterine dair senaryo elime geçtiğinde ise heyecanımın boşuna olmadığını gördüm. Gerçekten de 'Başak'ı oynamaktan büyük keyif alıyorum.

* Dizide; güçlü, başarılı, kararlı bir iş kadını olan 'Başak'a hayat veriyorsunuz. 'Başak'; iş dünyasında aktif, stratejik hamleler yapan bir kadın. 'Başak'ı sizden dinleyebilir miyiz? 'Başak', babasız büyümüş, hasta annesine sıkı sıkıya bağlı, hayatın yükünü erken yaşta omuzlamış bir kadın. Üvey babasını kendi babası gibi benimsemiş olsa da geçmişinin izleri hâlâ çok derin. Bu yüzden onun için güçsüz görünmek, duygularını açıkça ortaya koymak ya da bir erkeğe güvenmek kolay değil. Mesafeli ve duygusuz gibi görünen dış kabuğunun altında ise aslında kırılgan, küçük bir kız çocuğu var. "ASIL YOLCULUK BİRBİRLERİNİ TANIMAYA BAŞLADIKLARINDA BAŞLAYACAK" * 'Başak'ın hikâyeye dâhil olmasıyla birlikte 'Fatih' ile arasında yeni bir enerji, yeni bir denge başlıyor. Zoraki evlilikte sizce 'Başak' ile 'Fatih'i neler bekliyor? 'Başak' ve 'Fatih', bildiğiniz gibi didişmeye devam edecekler. Ancak asıl yolculuk, birbirlerini gerçekten tanımaya başladıklarında başlayacak. Bu süreçte hem kendileriyle hem de eksiklikleriyle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Birbirlerini çözdükçe kendi yaralarıyla da karşılaşacaklar. Tüm bu süreç, ikisini hem zorlayacak hem de dönüştürecek. "SAHNE BENİM DÜNYAM" * Peki oyunculuğu seçmenizde sizi en fazla tetikleyen unsur ne oldu? O anın özgürlüğü... Hayatta her zaman o kadar özgür hissedemesem de sahne benim dünyam ve orada kendimi sınırsız hissediyorum.

"HİKÂYENİN BENİ SARSACAK KADAR GÜÇLÜ OLMASI GEREK" * Bir projeyi kabul ederken size "Tamam bu işi yapmalıyım" dedirten en önemli kriterler nelerdir? Önce hikâyenin beni sarsacak kadar güçlü olması gerekir, ardından bu yolculuğu kimlerle paylaşacağım önem kazanır. Ve son olarak, o projeyi düşündüğümde kalbim hızlanıyorsa, işte o zaman 'Bu işi yapmalıyım' derim. "KENDİ KÜÇÜK DÜNYAMDA ÇOK HUZURLUYUM" * Yoğun set temposunun dışında kendinize nasıl vakit ayırıyorsunuz? Hobileriniz veya sizi dinlendiren aktiviteler nelerdir? Set olmayan günlerimi ailem, köpeklerim ve dostlarımla geçiriyorum. Kendi küçük dünyamda gerçekten çok huzurluyum. Yalnız kalmayı da çok seviyorum. Bazen bisikletime atlayıp kitabımı yanıma alırım hem yolculuğun tadını çıkarırım hem de bir yerlerde oturup bir şeyler okumayı ve yazmayı çok severim. *Kendinize bir mentor seçme şansınız olsaydı bu kim olurdu ve ondan özellikle neler öğrenmek isterdiniz? Mentor olarak, karakter yaratırken sınırları zorlayan ve risk almaktan korkmayan birini seçerdim. Korkusuzca denemenin, içgüdülere güvenmenin ve her rolü yeniden keşfetmenin sırlarını öğrenmek isterdim. * Canlandırmayı çok istediğiniz ancak henüz fırsat bulamadığınız bir rol tipi var mı? Bir gün ya dahi bir kadını oynamak isterim ya da Uzak Doğu dövüş tekniklerinde ustalaşmış, disiplinli ve savaşçı bir kadını. Böyle rollerin hem zihinsel hem de fiziksel sınırlarımı zorlaması beni çok heyecanlandırıyor.