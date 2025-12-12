Habertürk
        Saklandığı gardıroptan polise silah çekti! | Son dakika haberleri

        Saklandığı gardıroptan polise silah çekti!

        Konya'da polis ekipleri, aranan hükümlünün evine baskın yaptı. Evde bulunanlar polislere silah ve bıçaklarla saldırdı. Takviye ekiplerin gelmesiyle eve giren ekipler kendilerine silah çeken hükümlüyü ateş etmesine izin vermeden üzerine atlayıp yakaladı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 12.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 12.12.2025 - 11:13
        Saklandığı gardıroptan polise silah çekti!
        Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Sait Kaya’nın Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti.

        Zafer Samancı'nın haberine göre eve baskın yapan polisleri gören Sait Kaya, evin arka bölümüne kaçarken, aynı evde bulunan 1’i kadın 4 kişi bıçaklarla polise saldırdı. Polislere uzun süre direnen şüpheliler evin içinde yakalanıp kelepçelenerek yere yatırıldı.

        REKLAM

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Sait Kaya’nın olduğu arka odaya geçen ekipler, gelen sesler üzerine gardıroba yöneldi. Gardırobun kapağını açtıklarında Kaya elindeki silahı polislere yöneltti.

        Ancak polis hızlı davranıp ateş etmesine fırsat vermeden Kaya’nın üzerine atladı ve boğuşmanın ardından elindeki silahı aldı.

        Gözaltına alınan 5 kişinin üst aramalarında çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        #Son dakika haberler
