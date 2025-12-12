Mardin'in Ömerli ilçesi Taşgedik Mahallesi mevkiinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile hafif ticari iki araç çarpıştı.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Gülbahar (18), Suna (42) ve Mehmet Nur Fidan (51) olay yerinde, ağır yaralanan Ramazan Fidan ise kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

5 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Semire D (45), Selahattin D. (55), Mehmet F. (20), Ahmet F. (22) ve Mehmet Nur Ü. (21) ise yaralandı. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.