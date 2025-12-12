Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
Mardin'de bir otomobil ile iki ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi olay yerinde, 1 yaralı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişininse tedavisinin sürdüğü öğrenildi
Mardin'in Ömerli ilçesi Taşgedik Mahallesi mevkiinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile hafif ticari iki araç çarpıştı.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Gülbahar (18), Suna (42) ve Mehmet Nur Fidan (51) olay yerinde, ağır yaralanan Ramazan Fidan ise kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
5 YARALI TEDAVİ ALTINDA
Semire D (45), Selahattin D. (55), Mehmet F. (20), Ahmet F. (22) ve Mehmet Nur Ü. (21) ise yaralandı. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.