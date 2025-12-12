Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri: Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!

        Mardin'de bir otomobil ile iki ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi olay yerinde, 1 yaralı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişininse tedavisinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 09:00 Güncelleme: 12.12.2025 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'in Ömerli ilçesi Taşgedik Mahallesi mevkiinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile hafif ticari iki araç çarpıştı.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada Gülbahar (18), Suna (42) ve Mehmet Nur Fidan (51) olay yerinde, ağır yaralanan Ramazan Fidan ise kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        5 YARALI TEDAVİ ALTINDA

        Semire D (45), Selahattin D. (55), Mehmet F. (20), Ahmet F. (22) ve Mehmet Nur Ü. (21) ise yaralandı. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mardin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        Norveç'te Fener destanı!
        Norveç'te Fener destanı!
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj