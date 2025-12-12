Rize'de kızının düğünü için memleketine gelen Servet Tüfekçi (60), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Rize'nin Yeniköy Mahallesindeki bir otelde meydana geldi. Kızının düğünü için geldiği memleketinde, bir gece önce otele giriş yapan Servet Tüfekçi'den sabah saatlerinde haber alınamadı.

ODADAN GELEN SU SESİ ŞÜPHELENDİRDİ

Tüfekçi'nin kaldığı odadan su sesi gelince şüphelenen otel çalışanları, kapıyı çaldı. İçeriden yanıt alamayan görevliler, odaya girdiklerinde Tüfekçi'yi banyoda hareketsiz yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla otele gelen sağlık ekiplerince Tüfekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri oda ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, savcılık incelemesinin ardından Tüfekçi'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.