        Kocaeli haberleri: Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kafede çıkan ve iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin tutuklanan 2 sanık, SEGBİS ile bağlandıkları ilk duruşmada, savunmalarını mahkeme salonunda huzurda yapmak istediklerini belirterek beyanda bulunmadı. Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni güvenlik kamera görüntülerinde ise kardeşlerden Hasan Akın'ın iki ateş arasında kaldığı, abisi Ahmet Akın'ın ise arkası dönükken vurulduğu anlar yer aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 11:15 Güncelleme: 12.12.2025 - 11:32
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Kocaeli'nde, olay, 6 Eylül 2024 tarihinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sekapark'ta bulunan bir kafede meydana geldi.

        KAFEYE PARASINI ALMAYA GİTTİ İDDİASI

        İddiaya göre, parasını alamayan kafenin eski çalışanı Hasan Akın (27) ve ağabeyi Ahmet Akın (30) ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı.

        İKİ KARDEŞ BİR GÜN ARAYLA CAN VERDİ

        İHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Akın ve Ahmet Akın silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hasan Akın olay günü, abisi Ahmet Akın ise 7 Eylül'de hayatını kaybetti.

        OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

        Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, aralarında işletme sahiplerinin de olduğu toplam 13 şüpheliyi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken, Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Hayatını kaybeden Ahmet Akın.
        Hayatını kaybeden Ahmet Akın.

        İKİ KARDEŞE 8 KURŞUN İSABET ETTİ

        İddianamede yer alan raporlara göre, Hasan Akın'ın vücudunda 5, ağabeyi Ahmet Akın'ın vücudunda ise 3 mermi giriş yarası tespit edildi, olay yerinde ise 10 boş kovan bulundu.

        Yaşamını yitiren Hasan Akın.
        Yaşamını yitiren Hasan Akın.

        SANIKLARA 2'ŞER KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        İddianamede, sanık Furkan G. (33) hakkında Ahmet ve Hasan Akın'a yönelik "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis, bir kişiyi "silahla yaralama" suçundan ise 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Oğuzhan S. (31) için de Hasan Akın'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanıklar Bedirhan B. (25) ve Fahri A. (20) hakkında ise "suç delillerini yok etme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları istendi.

        SEGBİS ARACILIĞIYLA DURUŞMAYA KATILDILAR

        Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar Fahri A. ve Bedirhan B. ile maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Furkan G. ve Oğuzhan S. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

        SALONDA SAVUNMA YAPMAK İSTEDİLER

        Söz hakkı verilen tutuklu sanıklar, savunmalarını mahkeme salonunda huzurda yapmak istediklerini belirterek beyanda bulunmadı. Tutuksuz sanık Fahri A. ise olay yerinde olmadığını, hastanede bulunduğu sırada yönlendirmeyle bir araçtan tabanca aldığını, ardından bu tabancanın kendisinden hemen alındığını ve silahın olayda kullanıldığını bilmediğini iddia etti.

        ANNE VE BABA "ŞİKAYETÇİYİZ" DEDİ

        Maktuller Hasan ve Ahmet Akın'ın anne ve babası, sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        CİNAYET ANININ GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

        Öte yandan dava dosyasına giren yeni güvenlik kamerası kayıtlarında, sanık Furkan G. ile maktul Ahmet Akın arasındaki arbede sırasında, diğer sanık Oğuzhan S.'nin ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde, Hasan Akın'ın iki ateş arasında kaldığı, ağabeyi Ahmet Akın'ın ise arkası dönükken vurulduğu görüldü.

