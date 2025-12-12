Habertürk
        Adıyaman haberleri: Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Sıcak gelişme | SON DAKİKA HABERİ

        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, eşi 47 yaşındaki Selvi Sarı ile bacanağı 55 yaşındaki Muharrem Arslan'ı tabanca ile öldüren 54 yaşındaki Ahmet Sarı, Gölbaşı ilçesindeki bir otelde operasyonla yakalandı. Sarı sorgulanmak üzere Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 15:00 Güncelleme: 12.12.2025 - 15:14
        Adıyaman'da kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Besni ilçesi Aşağı Sarhan Mahallesi'nde meydana geldi.

        Boyacılık yaptığı öğrenilen Ahmet Sarı (54) , eşi Selvi Sarı (47) ile bacanağı Muharrem Arslan (55) arasında tartışma çıktı.

        İki cinayet işleyen Ahmet Sarı, otelde yakalandı.
        EŞİNE VE BACANAĞINA ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Ahmet Sarı, tabancayla eşini ve bacanağına ateş ederek kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Selvi Sarı eşinin silahından çıkan kurşunla can verdi.
        İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Ekipler, eve girdiğinde Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sarı ve Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Muharrem Arslan, hayatını kaybetti.
        CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

        Cansız bedenler, Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Selvi Sarı ile Muharrem Arslan, Mustafa Baba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        GÖLBAŞI İLÇESİNE GİTMİŞ

        Diğer yandan psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Ahmet Sarı'nın, olayın ardından motosikletle Gölbaşı ilçesine giderek bir otele yerleştiği tespit edildi.

        OTELDE OPERASYONLA YAKALANDI

        Polis, otele düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı.

        Ahmet Sarı sorgulanmak üzere Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

