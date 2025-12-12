Adıyaman'da kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Besni ilçesi Aşağı Sarhan Mahallesi'nde meydana geldi.

Boyacılık yaptığı öğrenilen Ahmet Sarı (54) , eşi Selvi Sarı (47) ile bacanağı Muharrem Arslan (55) arasında tartışma çıktı.

İki cinayet işleyen Ahmet Sarı, otelde yakalandı.

EŞİNE VE BACANAĞINA ATEŞ AÇTI

DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Ahmet Sarı, tabancayla eşini ve bacanağına ateş ederek kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Ekipler, eve girdiğinde Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sarı ve Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Cansız bedenler, Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Selvi Sarı ile Muharrem Arslan, Mustafa Baba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖLBAŞI İLÇESİNE GİTMİŞ

Diğer yandan psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Ahmet Sarı'nın, olayın ardından motosikletle Gölbaşı ilçesine giderek bir otele yerleştiği tespit edildi.

OTELDE OPERASYONLA YAKALANDI

Polis, otele düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Ahmet Sarı sorgulanmak üzere Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.