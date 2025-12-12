Habertürk
        Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı

        Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye toplam 45 yeni ürün eklendi. Yapılan incelemelerde köftede deri dokusu, sucukta kanatlı eti, dana kıymada sakatat ( kalp) tespit edildi. Denetimlerde ayrıca organik ürün, peynir, yoğurt ve tereyağı gibi temel gıda maddelerinde de hileli üretim yapıldığı belirlendi

        Giriş: 12.12.2025 - 14:14 Güncelleme: 12.12.2025 - 14:14
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklamaya devam ediyor.

        Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 34 yeni hileli ürün eklenirken taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne 9 yeni hileli ürün eklendi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine de 2 ürün daha eklendi.

        Yapılan testlerde yarım yağlı sade yoğurt' ibaresiyle sattığı üründe nişasta, tereyağında yağ oranının düşük çıkması ve süt yağı harici yağ tespiti, zeytinyağlarında ise tohum yağlarının karıştırılması tespit edildi.

        Adana kebap harcında (dana etli olan) sakatatlardan böbrek ve kalp, köfte ve sucukta kanatlı eti tespit edilirken dana köftede deri dokusu çıktı.

        'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' arasında da dixson marka PANAX GİNSENG NİTRİC OXİDE takviye edici gıdada ve Doğax marka Ayrık Otu ve Üzerlik Tohumlu bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi tespit edildi.

