        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak haberleri: Son dakika! Katliam gibi kaza! Çarptığı 3 yaşlı kişi can verdi! | Son dakika haberleri

        Katliam gibi kaza! Çarptığı 3 yaşlı kişi can verdi!

        Uşak'ta katliam gibi bir kaza meydana geldi. Olayda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 80 yaşındaki Mehmet Karaman, 83 yaşındaki Ramazan Dulay ve eşi 75 yaşındaki Ayşe Dulay hayatını kaybetti. Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili görüntüler ise kan dondurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 13:10 Güncelleme: 12.12.2025 - 13:10
        Katliam gibi kaza! Çarptığı 3 yaşlı kişi can verdi!
        Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay (75) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 18.30 sıralarında Eşme-Uşak kara yolu Ahmetler köyü yakınlarında meydana geldi.

        ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDULAR

        Eşme'den Uşak istikametine giden B.S.F.'in kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiden Mehmet Karaman, Ramazan Dulay ve eşi Ayşe Dulay'a çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle 3 kişi etrafa savruldu.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Yanlarındaki 1 kadın, şans eseri kurtuldu. Mehmet Karaman ile Ayşe Dulay olay yerinde; Ramazan Dulay ise kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü B.S.F. gözaltına alınırken, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        #son dakika
        #Son dakika haberler
