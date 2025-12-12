Katliam gibi kaza! Çarptığı 3 yaşlı kişi can verdi! Uşak'ta katliam gibi bir kaza meydana geldi. Olayda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 80 yaşındaki Mehmet Karaman, 83 yaşındaki Ramazan Dulay ve eşi 75 yaşındaki Ayşe Dulay hayatını kaybetti. Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili görüntüler ise kan dondurdu

