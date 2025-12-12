Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Terörsüz Türkiye süreci sonrası genel infaz düzenlemesi | Son dakika haberleri

        Terörsüz Türkiye süreci sonrası genel infaz düzenlemesi

        "Terörsüz Türkiye" sürecinde siyasi partilerin raporlama aşaması sona yaklaşıyor. MHP ve DEM Parti raporlarını Meclis Başkanlığı'na sundu. AK Parti ve CHP'nin raporlarını ise önümüzdeki hafta başında sunması bekleniyor. Bu raporlar, sürecin gerektirdiği yasal düzenlemelere ilişkin önemli ipuçları içerse de, nihai yol haritası tüm raporların birleştirilmesiyle hazırlanacak Komisyon Nihai Raporu ile ortaya çıkacak. Komisyon çalışmasının en kritik başlıklarından biri ise, sürecin başarıyla tamamlanması halinde gündeme gelebilecek infaz düzenlemesi. Peki, nasıl bir düzenleme söz konusu? Fevzi Çakır yazdı..

        Giriş: 12.12.2025 - 12:37 Güncelleme: 12.12.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürecin sonunda yarı yarıya infaz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ağustos ayından bu yana çalışmalarını sürdürüyor. 5 Ağustos’ta ilk toplantısını yapan komisyon, dört ayda 19 kez toplandı.

        Bu süreçte 135 kişi ve kurum dinlendi, toplam 1145 sayfa tutanak tutuldu. Dinleme sürecinin tamamlanmasının ardından rapor yazım aşamasına geçildi. Siyasi partilerin raporlarını sunmasının ardından ise nihai raporlama süreci başlayacak.

        DEM PARTİ'DEN 99 SAYFALIK RAPOR

        DEM Parti’nin sunduğu 99 sayfa ve 6 bölümden oluşan raporda, sürecin ilerleyişi, hukuki altyapı ihtiyacı, cezaevi uygulamaları ve infaz sistemi ayrıntılı biçimde ele alındı. Raporda, infaz rejimine ilişkin değerlendirmeler de özel bir başlık altında yer aldı.

        REKLAM

        MHP, İNFAZI ŞARTA BAĞLADI

        MHP’nin 120 sayfalık raporu, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Yıldız, raporla ilgili yaptığı değerlendirmede,“Hukuken atılacak adımlar, örgütün tamamen dağılmasına ve silahların teslim edilmesine bağlıdır” dedi.

        Bu çerçevede MHP raporunda, infaz başta olmak üzere hiçbir yasal düzenlemenin, örgütün kendini feshettiğine dair sahada somut ve pratik teyit alınmadan gündeme getirilemeyeceği vurgulandı.

        AK PARTİ RAPORU HAFTAYA SUNULACAK

        AK Parti’nin raporunda, ceza ve infaz mevzuatında değişiklik yapılabileceğine dair genel çerçeve ifadeler yer alacak. Raporda, “Ceza infaz kanunu ve diğer ceza ve usul kanunlarında, toplumsal hassasiyetleri gözeten, adil, hakkaniyetli ve eşitlikçi düzenlemelere ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir." şeklinde bir ifadenin bulunması bekleniyor.

        REKLAM

        Yaklaşık 60 sayfa olduğu belirtilen AK Parti Grubu raporunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmasının ardından önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı’na verilmesi planlanıyor.

        GENEL İNFAZ DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ?

        Komisyon çalışmasının en kritik başlıklarından biri, sürecin başarıyla tamamlanması halinde gündeme gelebilecek infaz düzenlemesi. AK Parti Meclis Grubu’nda yapılan değerlendirmelerde, düzenlemenin sadece terör suçlarına özgü olmayacağı görüşü öne çıkıyor.

        Bu yaklaşımın arkasında iki temel gerekçe bulunuyor: Teröre özel düzenleme algısından kaçınmak ve Kovid düzenlemesinin yarattığı yeni eşitsizlikleri gidermek.

        Sadece örgüt mensuplarını kapsayan bir infaz düzenlemesinin, kamuoyunda “teröristlere af” algısı oluşturmasının önüne geçilmek isteniyor. Bu nedenle düzenlemenin genel ve kapsayıcı olması hedefleniyor.

        AK Parti Grubu’nda, son kovid infaz düzenlemesinin bir eşitsizliği giderirken beraberinde yeni eşitsizlikler ürettiği değerlendirmesi yapılıyor. Aynı suçu işleyen, benzer cezalar alan hükümlülerin farklı tarihler nedeniyle farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasının, ceza adaletini zedelediği ifade ediliyor. Bu durum, genel bir infaz düzenlemesini yeniden gündeme taşıyan önemli gerekçelerden biri olarak görülüyor.

        REKLAM

        MASADAKİ FORMÜL: YARI YARIYA İNFAZ

        AK Parti Grubu’ndaki hakim değerlendirmeye göre, süreç arzu edilen şekilde tamamlanır ve örgütün kendini feshettiği pratik olarak teyit edilirse, şu model öne çıkacak:

        • Belirlenecek bir tarihe kadar işlenen suçlar bakımından infazın 3/2 yerine yarı oranında uygulanması

        • Örneğin 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesi

        • Tahliyelerin, Cezaevi Gözlem Kurulları ve iyi hâl değerlendirmeleri sonrasında mümkün olması

        HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞI?

        Toplum vicdanını derinden yaralayan suçlar için istisna korunacak. Buna göre cinsel suçlar, çocuğa karşı suçlar ve yakın akrabaya yönelik kasten öldürme gibi suçlarda infaz rejimi değişmeyecek; bu suçlar yönünden 3/2 infaz uygulaması devam edecek.

        REKLAM

        ISLAH VE REHABİLİTASYON VURGUSU

        AK Parti Grubu, ceza infaz sisteminin temel amacının yalnızca cezalandırma değil, ıslah ve topluma yeniden kazandırma olduğunu vurguluyor. Bu çerçevede, genel infaz düzenlemesinin hem cezaevlerindeki yoğunluğu azaltacağı hem de hükümlülerin rehabilitasyon sürecini güçlendireceği değerlendiriliyor.

        KRİTİK EŞİK: SÜRECİN BAŞARISI

        Kulislerde altı çizilen nokta net. Genel infaz düzenlemesi, Terörsüz Türkiye sürecinin devlet perspektifinden başarıya ulaştığının pratik olarak teyit edilmesi halinde gündeme gelecek. Örgütün silahlı yapısını sonlandırdığına ve kendini feshettiğine dair sahadaki somut göstergeler, bu düzenlemenin ön şartı olarak görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Görüntülere yansıyan rutin birlik değişimi
        MSB: Görüntülere yansıyan rutin birlik değişimi
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        "Dezenflasyon sürecek"
        "Dezenflasyon sürecek"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        Saklandığı gardıroptan polise silah çekti!
        Saklandığı gardıroptan polise silah çekti!
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Time 'Yılın Kişisi'ni seçti
        Time 'Yılın Kişisi'ni seçti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için çalışıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için çalışıyoruz
        Jel ojeler üreme sağlığını tehlikeye atıyor
        Jel ojeler üreme sağlığını tehlikeye atıyor
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi