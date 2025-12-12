Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
Yozgat'ta, şiddet gördüğü iddiasıyla ayrılmak istediği için baba evine sığınan 30 yaşındaki Ayşenur Bölükbaşı, 8 yıllık eşi Yasin Bölükbaşı tarafından defalarca bıçaklandı. Dehşet saçan olayın ayrıntılarında ortaya çıkan güvenlik kamera görüntüleri dosyaya konuldu. Görüntülerde, balkon kapısını tekmeleyerek eve giren şüphelinin, kaçan eşini kovalayıp peş peşe bıçaklaması yer aldı. Sürdürülen soruşturma kapsamında şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayşegül Bölükbaşı hayat mücadelesi veriyor
Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç Köyü, kan donduran bir aile içi şiddet vakasına sahne oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ortaya çıkan görüntüler, olayın korkunç boyutunu gözler önüne serdi.
BOŞANMAK İSTEDİ AİLESİNİN YANINA DÖNDÜ
Diyarbakır’da yaşayan Ayşenur Bölükbaşı (30), 8 yıldır evli olduğu Yasin Bölükbaşı ile yaşadığı geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Bu süreçte boşanma davası açarak memleketi Yozgat’a dönen Ayşenur, ailesinin yanına yerleşti.
AYŞENUR'UN DIŞARI ÇIKMASINI İSTEDİ
İddiaya göre boşanma sürecinin ardından çift resmen ayrıldı; ancak Yasin Bölükbaşı, eşinin bu kararını kabullenmedi. Ayrılıktan iki gün sonra köye gelen Bölükbaşı, aile evinin kapısını çalarak Ayşenur’un dışarı çıkmasını istedi.Yasin Bölükbaşı, cezaevine gönderildi.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BIÇAKLAMAYA BAŞLADI
Ayşenur konuşmayı reddedince öfkelenen saldırgan, balkon kapısını kırarak içeri girdi. Korku dolu anlarda evden çıkıp kaçmaya çalışan Ayşenur, peşinden koşan Yasin Bölükbaşı’nın bıçaklı saldırısına uğradı.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KÜREKLE YARDIMA KOŞTU
Saldırı sırasında çiftin 5 yaşındaki çocukları, elinde kürekle koşarak annesine yardım etmeye çalıştı. Ardından Ayşenur’un annesi ve babası olaya müdahale etti. Saldırgan, Ayşenur’un babasını da bıçakla yaraladı.
SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI
Ayşenur, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, babayı da etkisiz hâle getirdikten sonra olay yerinden kaçtı. Durum hızla polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
YOĞUN BAKIMDA DURUMU CİDDİ
Ağır yaralanan Ayşenur ve babası hastaneye kaldırıldı. Babasının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Ayşenur’un yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI
Olayın ardından başlatılan çalışmalar sonucu şüpheli Yasin Bölükbaşı kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dehşet anları ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
DEHŞET SAÇAN GÖRÜNTÜLER
Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde; eve gelen Yasin Bölükbaşı’nın balkon kapısını kırarak içeri girdiği, Ayşenur’un ise diğer kapıdan dışarı kaçarak yola doğru koştuğu görülüyor.
Peşinden koşan saldırgan, yakaladığı Ayşenur’u defalarca bıçaklıyor. 5 yaşındaki çocukları elinde kürekle annesinin yardımına koşarken, Ayşenur’un annesi ve babası da olaya müdahale ederek kızlarını ölümden kurtarıyor.
AİLEDEN AÇIKLAMA YAPILDI
Aile, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Aile tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ayşenur, 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürülmek istendi. Hayati tehlikesi sürüyor. Bu olayın üstünün kapatılmaması, adaletin hızla işlemesi için sesimizin duyulmasını istiyoruz."
Aile, kadın cinayetlerine karşı adımların güçlendirilmesi ve koruma mekanizmalarının eksiksiz işletilmesi için de kamuoyuna çağrıda bulundu.