        YÜREKLERİ YAKTILAR! 3 kardeşin cenazesi aileye teslim edildi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!

        İstanbul Pendik'te, 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Özden Sepetçi, 9 yaşındaki Cennet Çelikkol ve 5 yaşındaki Zülfikar Sepetçi'nin cenazeleri aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Çocukların cenazesi Kartal Soğanlık'ta ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Yeni Sahra Mezarlığı'nda defnedilecek

        Giriş: 12.12.2025 - 14:19 Güncelleme: 12.12.2025 - 15:11
        İstanbul'da yangın, 11 Aralık Perşembe günü saat 02.15 sıralarında Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı.

        Özden Sepetçi, 2 yaşındaydı.
        Özden Sepetçi, 2 yaşındaydı.

        VATANDAŞ YANGIN İHBARINDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre yangını gören mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Cennet Çelikkol, 9 yaşındaydı.
        Cennet Çelikkol, 9 yaşındaydı.

        4 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Zülfikar Sepetçi, 5 yaşındaydı.
        Zülfikar Sepetçi, 5 yaşındaydı.

        3 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Çocuklardan Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9) ve Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti. Cenazeler daha sonra Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

        Yangında hayatını kaybeden Özden Sepetçi, Cennet Çelikkol, Zülfikar Sepetçi'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER

        Çocukların cenazeleri, Kartal Soğanlık Sefa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Sahra Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

