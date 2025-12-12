2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
İstanbul Pendik'te, 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Özden Sepetçi, 9 yaşındaki Cennet Çelikkol ve 5 yaşındaki Zülfikar Sepetçi'nin cenazeleri aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Çocukların cenazesi Kartal Soğanlık'ta ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Yeni Sahra Mezarlığı'nda defnedilecek
İstanbul'da yangın, 11 Aralık Perşembe günü saat 02.15 sıralarında Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı.Özden Sepetçi, 2 yaşındaydı.
VATANDAŞ YANGIN İHBARINDA BULUNDU
DHA'daki habere göre yangını gören mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Cennet Çelikkol, 9 yaşındaydı.
4 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, hastaneye kaldırıldı.Zülfikar Sepetçi, 5 yaşındaydı.
3 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çocuklardan Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9) ve Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti. Cenazeler daha sonra Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI
Yangında hayatını kaybeden Özden Sepetçi, Cennet Çelikkol, Zülfikar Sepetçi'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER
Çocukların cenazeleri, Kartal Soğanlık Sefa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Sahra Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.