İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart 2025 tarihinde aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında “yolsuzluk” iddiasıyla operasyon talimatı vermişti.

Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda şüpheli 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 19 Mart’taki İlk operasyonun ardından elde edilen yeni deliller, itirafçı beyanları ve gizli tanık ifadeleriyle 8 aylık süreçte 9 operasyon gerçekleştirildi ve birçok kişi tutuklandı.

İDDİANAME 11 KASIM’DA HAZIRLANDI

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 233’üncü gününde 11 Kasım’da savcılık soruşturmasını tamamlayıp 105’i tutuklu, 7’si yakalamalı toplam 402 şüpheli hakkında 3 bin 999 sayfalık iddianame hazırladı.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

İddianame, İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Mahkeme, duruşmanın 9 Mart 2026 tarihinde Silivri’de görülmesine karar verdi. Mahkeme’nin tensip zaptında ayrıca tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

FİRARİLERE TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Mahkeme, firari sanıklar Emrah Bağdatlı, İbrahim Bülbüllü, Ali Gül, Hakan Karademir, Merthan Açıl, Murat Gülibrahimoğlu ve Sedat Gündüz hakkında soruşturma aşamasında çıkartılan yakalama kararların kaldırarak mahkemece tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı düzenlenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, 8’i gizli toplam 65 tanığın sanık savunmalarının ardından dinlenmesine karar verdi. Son olarak davanın 4 bin 600 günde tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.