Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta | Son dakika haberleri

        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta

        İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında hazırlanan iddianame, İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Mahkeme, duruşma gününü 9 Mart tarihine verdi

        Giriş: 12.12.2025 - 16:52 Güncelleme: 12.12.2025 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart 2025 tarihinde aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında “yolsuzluk” iddiasıyla operasyon talimatı vermişti.

        Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda şüpheli 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 19 Mart’taki İlk operasyonun ardından elde edilen yeni deliller, itirafçı beyanları ve gizli tanık ifadeleriyle 8 aylık süreçte 9 operasyon gerçekleştirildi ve birçok kişi tutuklandı.

        İDDİANAME 11 KASIM’DA HAZIRLANDI

        Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 233’üncü gününde 11 Kasım’da savcılık soruşturmasını tamamlayıp 105’i tutuklu, 7’si yakalamalı toplam 402 şüpheli hakkında 3 bin 999 sayfalık iddianame hazırladı.

        DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

        İddianame, İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Mahkeme, duruşmanın 9 Mart 2026 tarihinde Silivri’de görülmesine karar verdi. Mahkeme’nin tensip zaptında ayrıca tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        FİRARİLERE TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

        Mahkeme, firari sanıklar Emrah Bağdatlı, İbrahim Bülbüllü, Ali Gül, Hakan Karademir, Merthan Açıl, Murat Gülibrahimoğlu ve Sedat Gündüz hakkında soruşturma aşamasında çıkartılan yakalama kararların kaldırarak mahkemece tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı düzenlenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, 8’i gizli toplam 65 tanığın sanık savunmalarının ardından dinlenmesine karar verdi. Son olarak davanın 4 bin 600 günde tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

        HEDEF SÜRE 4 BİN 600 GÜN

        Mahkeme hazırladığı ‘Yargılama Hedef süre Formu’nda, yargılamanın 4 bin 600 günde tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, "bu hedefin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan sebeplerden meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak, bu hususlara hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Ekrem İmamoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"