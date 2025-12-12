DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret

DEM Parti Heyeti Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Buldan, "Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. 2 Aralık tarihinde İmralı'da yapmış olduğumuz görüşme ve daha sonrasında yaşanan tartışmalara dair, Sayın Bahçeli ve heyetini bilgilendirdik. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk. Bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yeni bir aşamada ilerlemek gerekiyor. İkinci aşamada yasal zemin gerekli." dedi.

MHP lideri Bahçeli de yaptığı açıklamada, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum. "dedi.

DEVA PARTİSİ LİDERİ BABACAN'I DA ZİYARET ETTİLER

AA'da yer alan habere göre DEM Parti heyeti, sabah saatlerinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.