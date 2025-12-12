DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
DEM Parti Heyeti Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Buldan, "Sürecin geldiği aşamaları konuştuk. Bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yeni bir aşamada ilerlemek gerekiyor. İkinci aşamada yasal zemin gerekli." dedi. MHP lideri Bahçeli de yaptığı açıklamada, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum. "dedi.
DEM Parti Heyeti Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti.
Görüşme sonrası açıklama yapan Buldan, "Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. 2 Aralık tarihinde İmralı'da yapmış olduğumuz görüşme ve daha sonrasında yaşanan tartışmalara dair, Sayın Bahçeli ve heyetini bilgilendirdik. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk. Bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yeni bir aşamada ilerlemek gerekiyor. İkinci aşamada yasal zemin gerekli." dedi.
MHP lideri Bahçeli de yaptığı açıklamada, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum. "dedi.
DEVA PARTİSİ LİDERİ BABACAN'I DA ZİYARET ETTİLER
AA'da yer alan habere göre DEM Parti heyeti, sabah saatlerinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.
Ziyaret, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşti. Babacan, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, oldukça önemli bir aşamada olan süreci desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Meclis Komisyonunun süreci sonlandırıp raporunu hazırladığını belirten Babacan, "DEVA Partisi olarak raporumuzun üzerinden geçtik. Bir iki güne kadar raporumuzu tamamlayıp Meclis Başkanlığına sunacağız." dedi.
Buldan da süreçle ilgili yeni bir aşamaya geçildiğini ifade ederek, "Birinci aşama tamamlandı diyebiliriz. Birinci aşamada yapılması gerekenler yapıldı. Komisyon en son bir heyeti İmralı'ya gönderdi. Komisyon üyeleri İmralı'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Şimdi yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili hızla adımların atılması gerekiyor. Bu sürecin başarıya ulaşması için bir barış yasasına ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.
Gelecek hafta diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla da görüşeceklerini bildiren Buldan, "En son belki Cumhurbaşkanı ile tekrar görüşmemizi gerçekleştirip gelinen noktada yapılması gerekenleri bir kez daha görüşeceğiz." ifadesini kullandı.