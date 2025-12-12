Asgari ücret senaryolarına göre işveren maliyeti ne olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın çağrısıyla asgari ücret tespit komisyonu bugün ilk toplantısını yapacak.

TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyon yapısı değişmedikçe komisyona katılmama tavırlarının devam ettiğini söyledi. Önceki hafta Bakan Işıkhan ile Atalay arasındaki görüşmeden sonra yapılan açıklamada, Işıkhan’ın komisyondaki hükümet temsilcisi üye sayısının 5’ten 1’e indirilmesi önerisini getirdiği belirtilmişti. Ergün Atalay ise yazılı bir belge verilmezse veya kararname çıkmazsa toplantıya katılmayacaklarını ifade etmişti. Dün akşam saatlerine kadar bu konuda herhangi bir gelişme olmadı.

Komisyon yapısının değiştirilmesi için Cumhurbaşkanı kararnamesi gerekiyor. Son anda kararname yayımlanmadığı takdirde TÜRK – İŞ bugünkü toplantıya katılmayacak. Katılmama gerekçesine ilişkin komisyona mektup gönderecek.

TÜRK – İŞ NE İSTİYOR?

TÜRK – İŞ’in talepleri sadece komisyon yapısının değişmesiyle sınırlı değil. TÜRK – İŞ, asgari ücret tespitinin somut kriterlere bağlanmasını istiyor. İşçilerin temel harcamalarını oluşturan gıda, kira, ulaştırma ve eğitim fiyatlarına ilişkin enflasyonun asgari ücret tespitinde dikkate alınmasını talep ediyor.

Bir diğer talebi ise asgari ücretin etkilediği kalemlerin en aza indirilmesi. TÜRK – İŞ, birçok cezalar, devletin vatandaşa yaptığı birtakım ödemeler, yoksullara yapılan yardımlar, devletin alacakları gibi 200 dolayında kalemin asgari ücretten etkilendiğini, bu durumun da asgari ücretle ilgili karar alınmasını zorlaştırdığını savunuyor. ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK? Bu yıl en çok komisyonun yapısı konuşulmakla birlikte herkes 2026 yılında asgari ücretin kaç TL olacağını merak ediyor. Son yıllardaki uygulamalara bakıldığında asgari ücret zammının genellikle gerçekleşen enflasyonun altında, beklenen enflasyonun ise üzerinde olduğu görülüyor. Merkez Bankası'nın son tahminlerine göre enflasyon 2025 yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında, 2026 yılında ise orta noktası yüzde 16 olmak üzere yüzde 13-19 aralığında bekleniyor. Net asgari ücret, yüzde 20 zamla 26.525 TL, yüzde 25 zamla 27.630 TL, yüzde 30 zamla 28.736 TL, yüzde 35 zamla ise 29.841 TL olacak. 2026'DA İŞVEREN MALİYETİ ARTACAK Gelecek yıl işverenin çalıştırdığı işçiler için ödeyeceği primler artacak. İmalat sektöründe 2025 yılında yüzde 15,75 olan işveren primi, gelecek yıl 1 puan artarak yüzde 16,75'e çıkacak.

İmalat sektörü dışındaki işyerlerinde 2024 yılında yüzde 15,75 olan işveren primi 2025 yılında yüzde 16,75'e çıkmıştı. Gelecek yıl ise bu sektörlerdeki işveren primi yüzde 19,75'e çıkacak. İmalat sektörü dışındaki işyerlerinde ortaya çıkan 3 puanlık artışın 1 puanı sosyal sigorta priminden, 2 puanı ise daha önce 4 puan olarak uygulanan prim desteğinin 2 puana düşürülmesinden kaynaklanacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için imalat sektöründe 2025 yılında 4.095,87 TL olan işveren primi gelecek yıl yüzde 20 zamla 5.227,11 TL'ye, yüzde 25 zamla 5.444,90 TL'ye, yüzde 30 zamla 5.662,70 TL'ye, yüzde 35 zamla da 5.880,49 TL'ye çıkacak. Buna karşılık, asgari ücretle çalışan bir işçi için imalat dışı sektörlerde 2025 yılında 4.355,92 TL olan işveren primi yüzde 20 zamla 6.163,30 TL'ye, yüzde 25 zamla 6.420,11 TL'ye, yüzde 30 zamla 6.676,91 TL'ye, yüzde 35 zamla ise 6.933,72 TL'ye ulaşacak. Bu sektörlerde işverenin maliyeti, asgari ücret zammından daha fazla artacak. Örneğin asgari ücrete yüzde 30 zam geldiğini varsayalım. İşçinin eline geçen net ücret yüzde 30 artarken, işverenin maliyetindeki artış yüzde 53'e ulaşacak.