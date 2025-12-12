Habertürk
        İzmir haberleri: Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!

        İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iki çocuğu bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birisi kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan H.H.Ş., gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 07:34 Güncelleme: 12.12.2025 - 07:34
        
        İzmir'de akran cinayeti, alınan bilgiye göre, Karabağlar'daki Adnan Kahveci Parkı'nda yaşandı. H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        İKİSİNİ DE BIÇAKLA YARALADI

        AA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda H.H.Ş, bıçakla H.M. ve A.H'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ÇOCUKLARDAN BİRİSİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılardan A.H. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren H.M'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Olaydan sonra kaçan H.H.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
