Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iki çocuğu bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birisi kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan H.H.Ş., gözaltına alındı
İzmir'de akran cinayeti, alınan bilgiye göre, Karabağlar'daki Adnan Kahveci Parkı'nda yaşandı. H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
İKİSİNİ DE BIÇAKLA YARALADI
AA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda H.H.Ş, bıçakla H.M. ve A.H'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÇOCUKLARDAN BİRİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan A.H. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren H.M'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Olaydan sonra kaçan H.H.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.