İzmir'de akran cinayeti, alınan bilgiye göre, Karabağlar'daki Adnan Kahveci Parkı'nda yaşandı. H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İKİSİNİ DE BIÇAKLA YARALADI

AA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda H.H.Ş, bıçakla H.M. ve A.H'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLARDAN BİRİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan A.H. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren H.M'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra kaçan H.H.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.