Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen gıda mühendisi Cihan Köse (42), haziran ayının başında evden çıktı.

DHA'daki habere göre KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi olan kızı Elif Köse (18), telefonla aradığı babasına ulaşamayınca Denizli'deki yakınlarını aradı.

Ancak aradığı yakınları da Köse'ye ulaşamadı. Bunun üzerine Elif Köse, Türkiye'ye geldi. Babasının cüzdan ve diğer kişisel eşyalarının evde olduğunu gören Köse, jandarmaya gidip 11 Haziran'da kayıp başvurusunda bulundu.

Başvuru sonrası jandarma ekipleri, Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanda arama çalışması yaptı. Ancak kayıp Köse'ye ait herhangi bir iz bulunamadı. Elif Köse'nin sosyal medyayı kullanarak kayıp olan babasını bulma çabası da sonuçsuz kaldı.

Köse, daha sonra eğitimi için KKTC'ye dönmek zorunda kaldı. 6 aydır kayıp olan babasından hiçbir şekilde haber alamayan Köse, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na evin çevresinde detaylı arama yapılması için dilekçe verdi.