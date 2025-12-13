Skandal, İsveç sarayına kadar uzandı: Epstein'in kara kaplı defterinden çıkanlar

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein, geride bıraktıklarıyla konuşulmaya devam ediyor.

İçinde Jeffrey Epstein'in adı geçen her taşın altından bir skandal çıkıyor. Geride bıraktığımız haftada İsveç kraliyet ailesi, Epstein skandalıyla sarsıldı.

İsveç Prensesi Sofia'nın, ülkenin prensiyle evlenmeden önce Jeffrey Epstein ile birkaç kez görüştüğü ortaya çıktı. Üstelik, kraliyet kaynakları bu bilgiyi açıkladı. Eski bir iç çamaşırı modeli olan Sofia'nın geçmişiyle ilgili Epstein gerçeği, bir kraliyet itirafı olarak ortaya çıktı.

Prenses Sofia

2015'te Prens Carl Philip ile evlenip İsveç prensesi olmadan önce Sofia Hellqvist, realite şov yıldızı ve modeldi. Prenses Sofia'nın, cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile 2005'te birden fazla kez görüştüğü açıklandı.

İsveç basınında yer alan sızdırılmış e-postalara göre; Jeffrey Epstein, Prenses Sofia'ya Karayipler'deki özel adasında kendisini ziyaret etmesi için bir davet gönderdi. Epstein, Sofia'ya ve arkadaşına oyunculuk okulunda yer teklif etti. İki arkadaş, Prenses Sofia'nın akıl hocası olan ve daha sonra düğününe de katılan İsveçli bir iş kadını tarafından birkaç kez görüştürüldü.

"TANIŞMAK İSTEYEBİLECEĞİNİZİ DÜŞÜNDÜĞÜM BİR KIZ"

Carl Philip ile evlenmeden önce, modellik ve realite şov oyunculuğu yapan Sofia, henüz 21 yaşındaydı. Yol göstericisi olarak bilinen iş kadınının 18 Aralık 2005'te Jeffrey Epstein'e gönderdiği bir e-postada; "Sofia, New York'a yeni gelen hevesli bir oyuncu. Size bahsettiğim, tanışmak isteyebileceğinizi düşündüğüm kız. Belki tatile çıkmadan önce ziyaret edebiliriz" yazdığı ortaya çıktı. Mesajda ayrıca, Sofia'nın bir fotoğrafının da gönderildiği belirtildi.

Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein, iş kadınının mesajını; "Karayipler'deyim. Birkaç günlüğüne gelmek ister mi? Bir bilet göndereceğim" diye yanıtladı. Epstein, bu mesajlaşmadan 3 yıl sonra, Florida'da bir eyalet mahkemesinde fuhuşa teşvik etmek ve fuhuş ağı kurmak suçlarından mahkum edilecekti. İsveç kraliyet ailesinden yapılan açıklamaya göre; Prenses Sofia, Jeffrey Epstein'in ABD Virgin Adaları'ndaki Little St. James adlı fuhuş evine daveti kabul etmedi. Bu evde, aralarında, nisan ayında intihar eden Virginia Giuffre'nin de bulunduğu birçok genç kadın, insan ticaretine kurban gittiklerini ve cinsel istismara maruz kaldıklarını iddia etmişti. İsveç basınında Prenses Sofia'nın, Jeffrey Epstein ile nerede, nasıl ve neden tanıştığına dair bilgi verilmezken; Alman Bild Gazetesi, Prenses Sofia'nın Jeffrey Epstein'in Upper East Side'daki malikanesinde tanıştığını yazdı. Bild'e göre, iş kadını, Epstein'in malikanesinde verilen akşam yemeklerinden birini organize ediyordu ve bu yemekte Sofia ile Epstein'i tanıştırdı. Ancak kraliyet ailesi, bunun Jeffrey Epstein'in 2008'deki mahkumiyetinden önce olduğunu belirtti. Aile adına yapılan açıklamada, "Prenses Sofia, söz konusu kişiyle 2005 civarında birkaç kez görüştürüldü" denildi.

Kaldığı cezaevi hücresinde ölü bulunan ve intihar ettiği şeklinde kayıtlara geçen fuhuş suçlusu pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in çok geniş bir ağ kurduğu uzun zamandır konuşuluyor. Epstein dosyaları olarak dünya çapında büyük yankı uyandıran 8 bin sayfalık belgeler, Epstein'in oldukça geniş bir iletişim ağına sahip olduğunu gösterdi. REKLAM Woody Allen KARA KAPLI DEFTERE GİRENLER Belgelerle ilgili ilk haberlerde; Donald Trump, Bill Clinton, filozof Naom Chomksy, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi isimler ortaya dökülmüştü. Ancak ünlüler dünyasından da çok sayıda ismin Epstein'in kara kaplı defterine bir şekilde girdiği biliniyor. Peki kara kaplı defterde kimler var? Jeffrey Epstein'in çevresinde zaman geçirenler arasında, daha önce Epstein ile olan bağlarının milyarderin evindeki sosyal etkinliklerle sınırlı olduğunu ve bu etkinliklere her zaman eşi Soon-Yi Previn ile katıldığını söyleyen ünlü yönetmen Woody Allen vardı. Elizabeth Hurley WOODY ALLEN İLE JEFFREY EPSTEIN İLİŞKİSİ Jeffrey Epstein'in takviminde film gösterimleri sık sık yer alıyordu. Belgeler, Epstein'in sık sık New York'taki Park Avenue'da bulunan Manhattan Film Center'a giderek Allen ile film izlediğini gösteriyor.

Kayıtlar, 2014 ila 2019 arasında Allen ve Epstein'in yaklaşık 100 kez buluşmayı veya birlikte vakit geçirmeyi planladığını gösteriyor. Belgeler, Allen ile eşi Previn'in bu dönemde Epstein'in sosyal çevresinde düzenli olarak yer aldığını ortaya koyuyor. Jeffrey Epstein'in takviminde, Woody Allen ve eşi ile en az 9 kez seyahat ettiğine dair notlar bulunuyor. Bunlar arasında Albuquerque şehrindeki çiftliğine ve Florida, Palm Beach'teki ikametgahına yapılan seyahatler de yer alıyor. Allen veya Previn'in herhangi bir yanlış eylemden haberdar olduklarına veya bu eylemlere karıştıklarına dair hiçbir iddia ortaya atılmadı. Woody Allen, röportajlarında, Epstein'in her zaman yanında bir kız arkadaşı olduğunu, ancak bu kadınların reşit olmayan kişiler olduğuna inanmadığını söyledi. Allen ve Previn ile yapılan bazı uçuşlarda, Jeffrey Epstein ile sık sık seyahat eden mağdurların isimlerinin de yer aldığı, ancak yayınlanan kayıtlarda bu yolcu isimlerinin gizlendiği ileri sürüldü. Alec Baldwin ALEC BALDWIN, DUSTIN HOFFMAN, ELIZABETH HURLEY... Woody Allen, Hollywood dünyasında Jeffrey Epstein ile bağlantısı olan yegane isim değildi. Epstein dosyalarında Hollywood dünyasının en ünlü isimlerinden Alec Baldwin'in de adı geçti. Baldwin, Epstein'in meşhur kara kaplı defterinde ortaya çıktı. Ancak Baldwin, Epstein'i tanıdığı iddiasını reddetti.

1980'lerin sonu ve 1990'lı yılların en ünlü süper modellerden Naomi Campbell, Jeffrey Epstein’in kara kaplı defterinden ve özel jet kaydından çıkan isimlerden bir başkasıydı. Ünlü İngiliz modelin adı, 2008'den sonra Epstein'in takvimlerinde yer alıyordu. Jeffrey Epstein'i suçlayanlardan biri, 2010'da Paris'te düzenlenen bir Campbell etkinliğinde, Epstein'in bir ortağı tarafından kendisine yaklaşıldığını ve Epstein'in Campbell'ı tanıdığı için modellik kariyerine yardımcı olabileceğini söylediğini iddia etti. Oyuncu Dustin Hoffman, İngiliz şarkıcı Phil Collins, moda tasarımcısı Tom Ford, sinemanın ve podyumların ünlü yıldızı Elizabeth Hurley, müzisyen Mick Jagger, meşhur illüzyonist David Copperfield de karar kaplı defterde adı yazanlardan. CİNSEL SUÇLU ARKADAŞLIĞI Cinsel suçlu Jeffrey Epstein'in defterinden, bir başka cinsel suçlu Bill Cosby çıktı. Cosby, Manhattan'da Epstein'in karşısındaki sokakta yaşıyordu. Hakkında birden çok cinsel saldırı suçlaması olan Bill Cosby, Andrea Constand adlı spor yöneticisine uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunmaktan 2018'de suçlu bulunmuş ve 3 yıl hapishanede kalmıştı.