        Arda Güler'in piyasa değerinde rekor yükseliş!

        Arda Güler'in piyasa değerinde rekor yükseliş!

        Real Madrid'de bu sezon yaptığı asistler ve sergilediği performansla dikkat çeken Arda Güler, piyasa değerini de artırdı. 20 yaşındaki milli yıldız, güncel piyasa değerini 30 milyon Euro yükseltmeyi başardı.

        Giriş: 12.12.2025 - 19:20 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:20
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        İspanya La Liga devi Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, bu sezon şu ana kadar sergilediği performansla takımının en değerli isimlerinden biri oldu.

        Sahadaki başarılı futbolunu skor katkısına da çeviren ve yaptığı asistlerle dikkat çeken 20 yaşındaki yıldız orta saha, güncel piyasa değerini de yükseltmeyi başardı.

        PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON EURO'YA YÜKSELDİ!

        Avrupa basınının yakından takip ettiği Arda Güler'in piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 30 milyon Euro yükseldi. Kariyerinde önemli bir eşiği daha geride bırakan genç futbolcunun piyasa değeri 60 milyon Euro'dan 90 milyon Euro seviyesine çıktı.

        Bu yükseliş, Arda’yı hem Real Madrid'de hem de dünya genelinde en değerli genç yetenekler arasında üst sıralara taşıdı.

        DEĞERİ, 100 MİLYON EURO SEVİYESİNİ AŞABİLİR

        La Liga piyasa değeri uzmanı Tobias Blaseio, Arda Güler’in yükselişini değerlendirirken genç oyuncunun hem merkezde hem de kanatta yaratıcılığını net şekilde ortaya koyduğunu ve Xabi Alonso’nun güvenini kazandığını vurguladı.

        Blaseio’ya göre, Şampiyonlar Ligi’nde üst düzey performansların gelmesi halinde Arda Güler’in piyasa değerinin 100 milyon Euro seviyelerine ulaşması mümkün olacak.

        FENERBAHÇE'YE 26 MİLYON EURO KAZANDIRDI

        Arda Güler, 2023 yazında Fenerbahçe’den Real Madrid’e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Genç yıldız, sözleşmesinde yer alan 10 milyon Euro’luk bonusun 6 milyon Euro’luk kısmının aktif olmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye şu ana kadar 26 milyon Euro kazandırmayı başardı.

        20 yaşındaki milli orta saha, bu sezon Real Madrid formasıyla 28 resmi maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

