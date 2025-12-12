Arda Güler'in piyasa değerinde rekor yükseliş!

İspanya La Liga devi Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, bu sezon şu ana kadar sergilediği performansla takımının en değerli isimlerinden biri oldu.

Sahadaki başarılı futbolunu skor katkısına da çeviren ve yaptığı asistlerle dikkat çeken 20 yaşındaki yıldız orta saha, güncel piyasa değerini de yükseltmeyi başardı.

PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON EURO'YA YÜKSELDİ!

Avrupa basınının yakından takip ettiği Arda Güler'in piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 30 milyon Euro yükseldi. Kariyerinde önemli bir eşiği daha geride bırakan genç futbolcunun piyasa değeri 60 milyon Euro'dan 90 milyon Euro seviyesine çıktı.

Bu yükseliş, Arda’yı hem Real Madrid'de hem de dünya genelinde en değerli genç yetenekler arasında üst sıralara taşıdı.

DEĞERİ, 100 MİLYON EURO SEVİYESİNİ AŞABİLİR La Liga piyasa değeri uzmanı Tobias Blaseio, Arda Güler’in yükselişini değerlendirirken genç oyuncunun hem merkezde hem de kanatta yaratıcılığını net şekilde ortaya koyduğunu ve Xabi Alonso’nun güvenini kazandığını vurguladı. Blaseio’ya göre, Şampiyonlar Ligi’nde üst düzey performansların gelmesi halinde Arda Güler’in piyasa değerinin 100 milyon Euro seviyelerine ulaşması mümkün olacak.