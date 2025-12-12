12 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Habertürk
        Giriş: 12 Aralık 2025 - 17:58 Güncelleme: 12 Aralık 2025 - 18:00

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

        * DEM Parti heyetinden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret: Terörsüz Türkiye'de 2. aşama

        * Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yaptı. Toplantıya işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ katılmadı. İkinci toplantı 18 Aralık saat 14.00'te gerçekleşecek

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle bulunduğu Aşkabat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti

        * "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında ifade veren futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi

        * Güllü'nün 42 yıllık dostu Çiğdem Turan, SHOW TV'de yayınlanan 'Bu Sabah' programında konuştu. Turan, Güllü'nün vefat etmeden 3 - 4 gün önce kendisini arayarak; "Kardeşim sana ihtiyacım var, bunlar beni öldürecek" dediğini söyledi

        BAKMADAN GEÇME

