12 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

* DEM Parti heyetinden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret: Terörsüz Türkiye'de 2. aşama

* Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yaptı. Toplantıya işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ katılmadı. İkinci toplantı 18 Aralık saat 14.00'te gerçekleşecek

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle bulunduğu Aşkabat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti

* "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında ifade veren futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi

* Güllü'nün 42 yıllık dostu Çiğdem Turan, SHOW TV'de yayınlanan 'Bu Sabah' programında konuştu. Turan, Güllü'nün vefat etmeden 3 - 4 gün önce kendisini arayarak; "Kardeşim sana ihtiyacım var, bunlar beni öldürecek" dediğini söyledi