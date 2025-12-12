Monaco - Fenerbahçe Beko: 86-92 (MAÇ SONUCU)
EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 15. hafta maçında konuk olduğu Monaco'yu 92-86 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, 3. çeyrekte 17 sayı farkla geriye düştüğü mücadeleyi son periyottaki muhteşem oyunuyla çevirmeyi başardı. Kanarya'da 24 sayı kaydeden Horton-Tucker maçın kahramanı oldu.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 15. haftasında konuk olduğu Monaco'yu muhteşem son periyot performansıyla 92-86 mağlup etti.
Salle Gaston Medecin'de oynanan mücadelenin 3. çeyreğinde 17 sayı geriye düşen sarı-lacivertliler, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe bu sonuçla EuroLeague'de üst üste 6'ncı, toplamda ise 9'uncu galibiyetini aldı.
Monaco ise 6. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Sarı Kanarya'da Talen Horton-Tucker, 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlayacak. Monaco ise deplasmanda Baskonia ile karşılaşacak.
Salon: Salle Gaston Medecin
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Rain Peerandi (Estonya)
Monaco: Okobo 6, Blossomgame 4, Theis 4, Diallo 18, James 20, Hayes 12, Tarpey 4, Strazel 7, Mirotic 11
Fenerbahçe Beko: Melli 9, Tucker 24, Tarık Biberovic 4, Hall 13, Birch 15, Bacot 3, Metecan Birsen, Baldwin 12, Melih Mahmutoğlu, Boston 2, Colson 10
1. Periyot: 21-14
Devre: 46-38
3. Periyot: 69-60
Beş faulle çıkan: 39.74 Tucker (Fenerbahçe Beko)