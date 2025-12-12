Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Monaco - Fenerbahçe Beko: 86-92 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Monaco - Fenerbahçe Beko: 86-92 (MAÇ SONUCU)

        EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 15. hafta maçında konuk olduğu Monaco'yu 92-86 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, 3. çeyrekte 17 sayı farkla geriye düştüğü mücadeleyi son periyottaki muhteşem oyunuyla çevirmeyi başardı. Kanarya'da 24 sayı kaydeden Horton-Tucker maçın kahramanı oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 23:51 Güncelleme: 13.12.2025 - 00:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'den Monaco'da dev zafer!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 15. haftasında konuk olduğu Monaco'yu muhteşem son periyot performansıyla 92-86 mağlup etti.

        Salle Gaston Medecin'de oynanan mücadelenin 3. çeyreğinde 17 sayı geriye düşen sarı-lacivertliler, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı başardı.

        Fenerbahçe bu sonuçla EuroLeague'de üst üste 6'ncı, toplamda ise 9'uncu galibiyetini aldı.

        Monaco ise 6. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Sarı Kanarya'da Talen Horton-Tucker, 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlayacak. Monaco ise deplasmanda Baskonia ile karşılaşacak.

        Salon: Salle Gaston Medecin

        Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Rain Peerandi (Estonya)

        Monaco: Okobo 6, Blossomgame 4, Theis 4, Diallo 18, James 20, Hayes 12, Tarpey 4, Strazel 7, Mirotic 11

        Fenerbahçe Beko: Melli 9, Tucker 24, Tarık Biberovic 4, Hall 13, Birch 15, Bacot 3, Metecan Birsen, Baldwin 12, Melih Mahmutoğlu, Boston 2, Colson 10

        1. Periyot: 21-14

        Devre: 46-38

        3. Periyot: 69-60

        Beş faulle çıkan: 39.74 Tucker (Fenerbahçe Beko)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın