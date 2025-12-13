Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cavit Kart'ın, hasta ve hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında para talep ettiği, bazı hastalardan da elden nakit aldığı iddia edildi.

REKTÖRLÜK PROFESÖRÜ AÇIĞA ALDI

DHA ve İHA'daki habere göre iddialar üzerine KTÜ Rektörlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında Prof. Dr. Cavit Kart, açığa alındı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Bazı hasta yakınları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla kendilerinden elden para alındığını öne sürüp şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri, Prof. Dr. Cavit Kart'ı gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kart, emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'İrtikap' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.