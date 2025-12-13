Habertürk
        'Bıçak parası' profesörü yaktı | SON DAKİKA HABERİ

        'Bıçak parası' profesörü yaktı!

        Trabzon'da, hasta yakınlarından 'bıçak parası' aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cavit Kart tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.12.2025 - 09:16 Güncelleme: 13.12.2025 - 09:23
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cavit Kart'ın, hasta ve hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında para talep ettiği, bazı hastalardan da elden nakit aldığı iddia edildi.

        REKTÖRLÜK PROFESÖRÜ AÇIĞA ALDI

        DHA ve İHA'daki habere göre iddialar üzerine KTÜ Rektörlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında Prof. Dr. Cavit Kart, açığa alındı.

        POLİS GÖZALTINA ALDI

        Bazı hasta yakınları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla kendilerinden elden para alındığını öne sürüp şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri, Prof. Dr. Cavit Kart'ı gözaltına aldı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Kart, emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'İrtikap' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #trabzon
        #Son dakika haberler
