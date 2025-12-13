Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
İstanbul Ümraniye'de, sipariş getirdiği sitenin asansöründeki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çıkarıp tükürdüğü tespit edilen kurye 28 yaşındaki G.K., gözaltına alındı. Olay anı, asansörün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta, Ümraniye ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki bir siteye gelen kuryenin asansörde asılı Atatürk'ün portresini yerinden çıkardıktan sonra tükürmesi ve çıkarıp yanında götürmesine ilişkin çalışma başlattı.
KURYE GÖZALTINA ALINDI
AA'daki habere göre güvenlik kameraları incelenerek, çalıştığı iş yeri tespit edilen şüpheli G.K. (28) Atakent'te gözaltına alındı.Fotoğraf X'ten alınmıştır.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine alenen hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay güvenlik kamerasınca da kaydedildi.