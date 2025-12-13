Habertürk
Habertürk
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!

        İstanbul Ümraniye'de, sipariş getirdiği sitenin asansöründeki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çıkarıp tükürdüğü tespit edilen kurye 28 yaşındaki G.K., gözaltına alındı. Olay anı, asansörün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 14:03 Güncelleme: 13.12.2025 - 14:44
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta, Ümraniye ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki bir siteye gelen kuryenin asansörde asılı Atatürk'ün portresini yerinden çıkardıktan sonra tükürmesi ve çıkarıp yanında götürmesine ilişkin çalışma başlattı.

        KURYE GÖZALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre güvenlik kameraları incelenerek, çalıştığı iş yeri tespit edilen şüpheli G.K. (28) Atakent'te gözaltına alındı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine alenen hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

