        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum haberleri: Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!

        Erzurum'da, 28 yaşındaki Bülent Yıldırım, evine girmek üzereyken silahla başından tek kurşunla vurularak öldürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken; mahallede bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 14:34 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:36
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Erzurum'da olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi.

        İddiaya göre; Bülent Yıldırım (28), Abdurrahman Gazi Mahallesi 6'ncı Çimen Sokak’taki evine girmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre başına isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Bülent Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken; mahallede bulunan güvenlik kameraları ile olay yeri incelemeye alındı.

        Soruşturma sürüyor.

        #Erzurum
        #Son dakika haberler
