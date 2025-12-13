Erzurum'da olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre; Bülent Yıldırım (28), Abdurrahman Gazi Mahallesi 6'ncı Çimen Sokak’taki evine girmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre başına isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bülent Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken; mahallede bulunan güvenlik kameraları ile olay yeri incelemeye alındı.

Soruşturma sürüyor.