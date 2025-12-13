Amasya'da olay, 11 Aralık’ta saat 16.30 sıralarında, Suluova ilçesinde büyükbaş yetiştiriciliği yapılan bir çiftlikte meydana geldi. Besicilerin hayvanları bir araya toplamaya çalıştığı sırada, bir boğa aniden besicinin üzerine doğru zıpladı.

İKİNCİ KEZ SALDIRISI ÖNLENDİ

DHA'daki habere göre boynuz darbesiyle yere savrulan besici, panik yaşadı. Çiftlikteki diğer çalışanların hızlı müdahalesiyle boğanın ikinci kez saldırması önlendi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaralanan besicinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.