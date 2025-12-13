Habertürk
Habertürk
        Amasya haberleri: Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada

        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!

        Amasya'nın Suluova ilçesindeki çiftlikte büyükbaşlarını bir araya toplamak isteyen besici, boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuzuyla vurduğu besicinin yere düştüğü anlar, çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı. Besici aldığı darbeyle bir süre yerden kalkamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 13:26 Güncelleme: 13.12.2025 - 13:26
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Amasya'da olay, 11 Aralık’ta saat 16.30 sıralarında, Suluova ilçesinde büyükbaş yetiştiriciliği yapılan bir çiftlikte meydana geldi. Besicilerin hayvanları bir araya toplamaya çalıştığı sırada, bir boğa aniden besicinin üzerine doğru zıpladı.

        İKİNCİ KEZ SALDIRISI ÖNLENDİ

        DHA'daki habere göre boynuz darbesiyle yere savrulan besici, panik yaşadı. Çiftlikteki diğer çalışanların hızlı müdahalesiyle boğanın ikinci kez saldırması önlendi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yaralanan besicinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

        #Amasya
