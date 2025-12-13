Habertürk
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, "TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV'nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 13:12 Güncelleme: 13.12.2025 - 13:18
        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Habertürk TV'nin satıldığı iddiaları hakkında açıklama yaptı.

        TMSF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki “satış ilanları”nın takip edilmesi önemle rica olunur.

        TMSF’nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

        TMSF ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir.

        Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki “satış ilanları”nın takip edilmesi önemle rica olunur.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

