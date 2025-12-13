Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Iğdır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Bingöl, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ ŞERİDİNDE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

REKLAM

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

5 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ Meteoroloji hava tahmin haritasında Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için "sarı" alarm vererek kar ile yağmur uyarısında bulundu. İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 9, Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece il genelinde, sabah saatlerinde Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR: 16, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ: 13, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı ÇANAKKALE: 13, Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ: 12, Parçalı ve çok bulutlu A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 15, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 16, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 19, Az bulutlu REKLAM ANTALYA: 21, Az bulutlu HATAY: 18, Az bulutlu ISPARTA: 14, Az bulutlu ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu KONYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu BOLU: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİNOP: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı AMASYA: 11, Çok bulutlu SAMSUN: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON: 13, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor RİZE: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor REKLAM ERZURUM: 2, Parçalı ve çok bulutlu KARS: 2, Parçalı ve çok bulutlu MALATYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu VAN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ŞANLIURFA: 14, Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu