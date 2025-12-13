Habertürk
        Hava durumu İstanbul: 5 kent için kar alarmı! 4 bölgede yağış var | SON DAKİKA HABERİ

        5 kent için kar alarmı! 4 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklık, mevsim normallerinde seyrediyor. Meteoroloji hava tahmin haritasında 5 kent için "sarı" alarm vererek kar ile yağmur uyarısında bulundu. İşte illerimizde hava durumu...

        Giriş: 13.12.2025 - 07:06 Güncelleme: 13.12.2025 - 07:06
        5 kent için kar alarmı! 4 bölgede yağış var!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Iğdır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Bingöl, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ ŞERİDİNDE ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        5 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Meteoroloji hava tahmin haritasında Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için "sarı" alarm vererek kar ile yağmur uyarısında bulundu.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece il genelinde, sabah saatlerinde Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR: 16, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ: 13, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 15, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 16, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 19, Az bulutlu

        ANTALYA: 21, Az bulutlu

        HATAY: 18, Az bulutlu

        ISPARTA: 14, Az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DÜZCE: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİNOP: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        AMASYA: 11, Çok bulutlu

        SAMSUN: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON: 13, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        RİZE: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 2, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 2, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ŞANLIURFA: 14, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        MARDİN: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        #hava durumu istanbul
