5 kent için kar alarmı! 4 bölgede yağış var!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklık, mevsim normallerinde seyrediyor. Meteoroloji hava tahmin haritasında 5 kent için "sarı" alarm vererek kar ile yağmur uyarısında bulundu. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Iğdır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Bingöl, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ ŞERİDİNDE ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
5 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
Meteoroloji hava tahmin haritasında Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için "sarı" alarm vererek kar ile yağmur uyarısında bulundu.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 9, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece il genelinde, sabah saatlerinde Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR: 16, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 13, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 13, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 12, Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 15, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 16, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 19, Az bulutlu
ANTALYA: 21, Az bulutlu
HATAY: 18, Az bulutlu
ISPARTA: 14, Az bulutlu
ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA: 11, Çok bulutlu
SAMSUN: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON: 13, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 2, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 2, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA: 14, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN: 11, Parçalı ve çok bulutlu