        Fatih'te hafif ticari araç taksiye çarptı: Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Son dakika haberleri

        Fatih’te hafif ticari araç taksiye çarptı: Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

        İstanbul Fatih'te sabaha karşı 04.30'da hafif ticari araç, sokakta ilerleyen taksiye çarpıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Çarpmayla savrulan takside yaralanan olmadı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 13.12.2025 - 21:20 Güncelleme: 13.12.2025 - 21:20
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Bugün sabaha karşı 04.30’da İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan kazada seyir halindeki hafif ticari araç, sokakta ilerleyen bir taksiyle çarpıştı. Olay, bölgedeki sakin saatlerde gerçekleşti.

        SOKAKTA İLERLEYEN TAKSİYE ÇARPTI

        Çarpmanın etkisiyle taksi savruldu. İki araç arasındaki temasın ardından takside hasar oluşurken, sürücü kayıplara karıştı.

        BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİ

        Kazaya rağmen şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Taksiye çarpan hafif ticari araç sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi durmadan yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        #fatih kaza
        #haberler
