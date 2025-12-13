Fatih’te hafif ticari araç taksiye çarptı: Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Son dakika haberleri

Fatih’te hafif ticari araç taksiye çarptı: Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti İstanbul Fatih'te sabaha karşı 04.30'da hafif ticari araç, sokakta ilerleyen taksiye çarpıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Çarpmayla savrulan takside yaralanan olmadı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

