Fatih’te hafif ticari araç taksiye çarptı: Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
İstanbul Fatih'te sabaha karşı 04.30'da hafif ticari araç, sokakta ilerleyen taksiye çarpıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Çarpmayla savrulan takside yaralanan olmadı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Bugün sabaha karşı 04.30’da İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan kazada seyir halindeki hafif ticari araç, sokakta ilerleyen bir taksiyle çarpıştı. Olay, bölgedeki sakin saatlerde gerçekleşti.
SOKAKTA İLERLEYEN TAKSİYE ÇARPTI
Çarpmanın etkisiyle taksi savruldu. İki araç arasındaki temasın ardından takside hasar oluşurken, sürücü kayıplara karıştı.
BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİ
Kazaya rağmen şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Taksiye çarpan hafif ticari araç sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi durmadan yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.