Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara’nın doğusu, Karadeniz ile Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerinin de yağışlı olması bekleniyor. Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

REKLAM

İstanbul Kısmen Güneşli 14° Ankara Güneşli 10° İzmir Güneşli 15° Antalya Güneşli 19° Trabzon Yağmurlu 12° Bursa Güneşli 12° Adana Güneşli 19° Diyarbakır Güneşli 13° Gaziantep Güneşli 14° Ağrı Parçalı bulutlu 5°

Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rüzgarın da Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.