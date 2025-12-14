Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması | Son dakika haberleri

        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması

        Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre bugün yurdun kuzey batısı, kuzey doğusu ile Muğla ve Antalya'da sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 09:08 Güncelleme: 14.12.2025 - 09:08
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara’nın doğusu, Karadeniz ile Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerinin de yağışlı olması bekleniyor. Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

        Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

        Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Rüzgarın da Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

        Fotoğraf: AA

