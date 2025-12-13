Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında hesap.com Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. 5 golün çıktığı mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-1 kazandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Leroy Sane, 11'de Roland Sallai ve 56. dakikada Victor Osimhen ve 90+3'te ise Mauro Icardi kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 69. dakikada Sander van de Streek'ten geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 39 puana yükselerek haftayı lider kapatmayı garantiledi. 5 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak.

OSIMHEN KASIMPAŞA MAÇINDA YOK! Karşılaşmanın 86. dakikasında sarı kart gören Victor Osimhen, ligde 4. sarı kartına ulaştı. Nijeryalı yıldız gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda oynadıkları maça göre ilk 11'de biri zorunlu 2 değişiklik yaptı. Buruk, sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Günay Güvenç'e, Sara'nın yerine de Yunus Akgün'e görev verdi.

ANTALYASPOR'DE 1 DEĞİŞİKLİK Antalyaspor'da Erol Bulut ise, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Corendon Alanyaspor karşılaşmasına göre bir değişikliğe giderek Bahadır Öztürk'ün yerine Giannetti'ye görev verdi. MAÇTAN DAKİKALAR 5. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesiyle kornere çıktı. 7. dakikada Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlarla buluştu: 0-1 11. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası dışı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 0-2

15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden ortasında arka direkte topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 37. dakikada Antalyaspor defansının hatalı geri pasında araya girerek topu kazanan Osimhen, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti. 44. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.