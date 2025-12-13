Habertürk
        Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 4 | MAÇ SONUCU (G.Saray Antalya'da kükredi) - Galatasaray Haberleri

        Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray deplasmanda hesap.com Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar Leroy Sane, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golü ise Sander van de Streek'ten geldi.

        Giriş: 13.12.2025 - 19:00 Güncelleme: 13.12.2025 - 22:24
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında hesap.com Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. 5 golün çıktığı mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-1 kazandı.

        G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Leroy Sane, 11'de Roland Sallai ve 56. dakikada Victor Osimhen ve 90+3'te ise Mauro Icardi kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 69. dakikada Sander van de Streek'ten geldi.

        Bu sonucun ardından Galatasaray yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 39 puana yükselerek haftayı lider kapatmayı garantiledi. 5 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

        Ligin 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak.

        OSIMHEN KASIMPAŞA MAÇINDA YOK!

        Karşılaşmanın 86. dakikasında sarı kart gören Victor Osimhen, ligde 4. sarı kartına ulaştı. Nijeryalı yıldız gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

        OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

        Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda oynadıkları maça göre ilk 11'de biri zorunlu 2 değişiklik yaptı. Buruk, sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Günay Güvenç'e, Sara'nın yerine de Yunus Akgün'e görev verdi.

        ANTALYASPOR'DE 1 DEĞİŞİKLİK

        Antalyaspor'da Erol Bulut ise, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Corendon Alanyaspor karşılaşmasına göre bir değişikliğe giderek Bahadır Öztürk'ün yerine Giannetti'ye görev verdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesiyle kornere çıktı.

        7. dakikada Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlarla buluştu: 0-1

        11. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası dışı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 0-2

        15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden ortasında arka direkte topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

        37. dakikada Antalyaspor defansının hatalı geri pasında araya girerek topu kazanan Osimhen, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

        44. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        56. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında, Yunus Akgün'ün kendi yarı sahasından attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşarak hızla ceza sahasına giren Osimhen, kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3

        59. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ballet'in yerden vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kontrol etmeyi başardı.

        69. dakikada Antalyaspor farkı ikiye düştü. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasında ön direkte topla buluşan Saric'in kafasıyla aşırttığı meşin yuvarlak Osimhen'den sekti. Arka direkte boş durumda topla buluşan Van de Streek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

        77. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Sara'nın ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Arda Ünyay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        90+3. dakikada Galatasaray karşılaşmada tekrar 3 farklı üstünlüğe ulaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin yerden ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Icardi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 1-4

        Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

