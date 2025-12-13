Habertürk
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.12.2025 - 22:40 Güncelleme: 13.12.2025 - 23:07
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        "DEVRE ARASINDA BUNU KONUŞTUK"

        "Çok fazla ürettik. Erken golleri bulduk. Daha sonra kaçırdığımız ve son pasları veremediğimiz pozisyonlar oldu. Oyun kurmada iyi işler yaptık. İlk yarının sonunda birkaç tane geçiş fırsatı verdik rakibe, orada da zaman zaman çok acele ettik. Devre arasında bununla ilgili konuştuk. Ürettik, goller attık ve güzel bir galibiyet oldu."

        YUNUS AKGÜN AÇIKLAMASI

        "Yunus Akgün, uzun süre sonra ilk 11'de oynadı ve üretkenliğini arttırdı düşündüğümüz gibi. Icardi, girdikten sonra iyi oynadı ve golle bitirdi. Bütün takım iyi performans gösterdi. Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bize her zaman destek olan taraftarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

        MAURO ICARDI

        "Başkanımız da açıkladı. Bizim kaptanımız. Bizim için çok değerli. Son yılllardaki performansı... Geçen sene sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dönmek, uzun süre sonra oynamak, attığı gol sayısı, önemli bir gol sayısı. Çok fazla speküle ediliyor. O yüzden bu spekülasyona açık bu tür yıldız oyuncular ama biz ona çok güveniyoruz. Çok önemli ve değerli Galatasaray için. Hep Galatasaray sevgisini gösteriyor taraftarlar. Golünün zamanlaması da çok iyi oldu."

        "FİKSTÜRÜ ANLAMIYORUM!"

        "Kupa fikstürü 23-24-25'indeydi. Sürpriz bir şekilde bu haftaya koyuldu. Tüm planımızı ona göre yapmıştık. Başakşehir ve Galatasaray için anlam veremediğim, perşembe - pazar üst üste, perşembe maç koyulması iki takımı da mutsuz etti. Bunun nedenini anlamıyorum ve anlamak istiyorum. Neden üst üste iki maç koyuldu. Kötü niyet aramıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Başakşehir gibi bir maçın koyulması soru işareti bizim için. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz, günü değiştirirlerse... Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Ayarlanabilecek bir şey. Bununla ilgili başvuru yapıp tarihlerin değişmesini isteyeceğiz."

        BASIN TOPLANTISI

        Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında zorlu bir Avrupa haftasında zorlu bir maçtan sonra Antalya'ya geldiklerini belirtti.

        Erken golleri bulmanın takımını oyun içerisinde çok rahatlattığını ifade eden Buruk, "İlk yarıyı çok daha rahat bir şekilde geçirdik. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Çok fazla pozisyona girdik. Gol attık. İkinci yarı 3-0 sonrası biraz daha rakibimizin kalemize daha çok geldiğini gördük. Kötü bir zeminde oynadık. İki takım için de gerçekten zeminin kötülüğü bazı pozisyonlarda oyuncuların kalitelerini kullanmalarını engelledi. Ama özellikle takım olarak iyi işler yaptık. Hücumdaki oyuncularımız çok etkili oyun çıkardılar, güzel ve rahat bir galibiyet aldık." diye konuştu.

        Okan Buruk, zirve yarışına değinerek, "Yarın, öbür gün de diğer maçları seyrettikten sonra bu haftanın puan durumu açısından hangi takımın ne kadar önde olduğunu görmek isteyeceğiz. Trabzonspor yine güçlü bir şekilde geliyor. Arkadan Fenerbahçe güçlü bir şekilde geliyor. Son Kasımpaşa maçı ile birlikte ilk devreyi lider olarak kapatıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

