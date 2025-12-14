Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Antalyaspor - Galatasaray YAZAR YORUMLARI - Galatasaray Haberleri

        Antalyaspor - Galatasaray YAZAR YORUMLARI

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-kırmızılıların aldığı galibiyeti değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 10:40 Güncelleme: 14.12.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Spor yazarları, Antalyaspor-Galatasaray mücadelesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        "ÖNCE İYİ ZEMİN LAZIM"

        Erman Toroğlu: "Öncelikle iyi futbol oynamak için iyi zemin lazım. Tonlarca para veriyorsunuz futbolculara, zemin rezalet. Bir türlü halledemediler.

        Her konuşmalarında ‘Yok hakem, yok rüzgâr esti’ diye çeşitli bahane buluyorlar. İlk 45 dakikada maç çok rahat 5-6 farklı olabilirdi Galatasaray’ın lehine. Sarı-kırmızılılar resmen antrenman maçı yaptılar. Osimhen’in kaçırdığı 3 net pozisyon farkı engelledi. Icardi oyuna girdi, güzel güzel yürüdü. “Ben istediğim zaman giderim” diyor ama bence kafa olarak G.Saray ile işini bitirmiş, sahadaki görüntüsü öyle." [Sözcü]

        REKLAM

        "KOLAY MAÇ"

        İbrahim Yıldız: Galatasaray adına çok kolay bir maçtı. Abartısız olarak söylüyorum. Sarı-Kırmızılılar isteseler çok daha fazla golle buluşabilirdi. Maçın başında gelen gollerin ardından oyunu soğuttular. İstedikleri gibi tempo ayarladılar. Kendilerini zora sokmadan, antrenman havasında bir 90 dakika oynayarak deplasmandan güle oynaya döndüler. Okan Buruk, yaptığı değişiklikler ile kulübedeki oyunculara şans verdi. Bu da doğaldı. Fakat, Osimhen’i oyundan çıkarmadı. Icardi ile birlikte oynattı. Icardi ise ben golcüyüm dercesine topu direğin dibinden ağlara gönderdi. Bu gol Okan Burak’a bir mesajdı aslında. Okan Buruk, Osimhen’i kenara alsa belki de sarı kart görmeyecekti. (Habertürk)

        "MAÇIN OYUNCUSU YUNUS AKGÜN"

        Levent Tüzemen: "Okan Buruk, Yunus'un hücumdaki etkili oyununu gördükten sonra acaba, "Monaco'da oyuna keşke Yunus'la başlasaydım" diye düşünmüş müdür? Çünkü bu Yunus, Monaco'da ilk yarı etkili oynayan Galatasaray'ın pozisyon bulmasına fazlasıyla katkı sağlardı. Antalya önüne Yunus'lu kadroyla çıkan Galatasaraylı oyuncular, oyunun ilk yarısında sahanın hakimiydi, inanılmaz pozisyonlar ürettiler.

        Akdeniz ülkesi Monaco'da morali bozulan Galatasaray, Akdeniz'in en önemli şehri Antalya'da kendine geldi. Maçın oyuncusu benim adıma Yunus olur. Kaleci Günay uzun süredir kulübede oturmaktan dolayı biraz paslanmış. Geriden oyun başlatırken riskli paslar kullandı, bu konuda da Okan hocanın doğru bir uyarısı oldu. Yine de Günay, tecrübesiyle ender Antalya ataklarında hata yapmadı." [Sabah]

        "KÜME DÜŞECEK HAKEMLER ARASINDAYDI"

        Mustafa Çulcu: "Ali Yılmaz geçen sezon küme düşecek hakemler arasındaydı. MHK ona bakmıyordu bile. Şans bu ya, Türkiye Kupası Konya-Galatasaray maçında yine 4. hakemken, maçın orta hakemi rahatsızlanınca maçı o yönetti. O gün bugündür tırnaklarıyla kazıyarak hak ede ede buralara geldi. Hata yapmadı mı? Yaptı tabii ki! Ama diğerlerinin yaptıklarının yanında hoşgörü ve masumiyet içeren hatalar oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetti... 54'te Jakobs'un eline gelen topta Antalyaspor penaltı bekledi ama devam kararı doğru. Tecrübesizlikten kaynaklanan bazı hataları var. Her geçen maç daha iyiye gidiyor. Çaresiz MHK'ye çare oldu. Tebrikler Ali Yılmaz."[Sabah]

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?