Antalyaspor - Galatasaray YAZAR YORUMLARI

Spor yazarları, Antalyaspor-Galatasaray mücadelesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erman Toroğlu: "Öncelikle iyi futbol oynamak için iyi zemin lazım. Tonlarca para veriyorsunuz futbolculara, zemin rezalet. Bir türlü halledemediler.

Her konuşmalarında ‘Yok hakem, yok rüzgâr esti’ diye çeşitli bahane buluyorlar. İlk 45 dakikada maç çok rahat 5-6 farklı olabilirdi Galatasaray’ın lehine. Sarı-kırmızılılar resmen antrenman maçı yaptılar. Osimhen’in kaçırdığı 3 net pozisyon farkı engelledi. Icardi oyuna girdi, güzel güzel yürüdü. “Ben istediğim zaman giderim” diyor ama bence kafa olarak G.Saray ile işini bitirmiş, sahadaki görüntüsü öyle." [Sözcü]

"KOLAY MAÇ"

İbrahim Yıldız: Galatasaray adına çok kolay bir maçtı. Abartısız olarak söylüyorum. Sarı-Kırmızılılar isteseler çok daha fazla golle buluşabilirdi. Maçın başında gelen gollerin ardından oyunu soğuttular. İstedikleri gibi tempo ayarladılar. Kendilerini zora sokmadan, antrenman havasında bir 90 dakika oynayarak deplasmandan güle oynaya döndüler. Okan Buruk, yaptığı değişiklikler ile kulübedeki oyunculara şans verdi. Bu da doğaldı. Fakat, Osimhen’i oyundan çıkarmadı. Icardi ile birlikte oynattı. Icardi ise ben golcüyüm dercesine topu direğin dibinden ağlara gönderdi. Bu gol Okan Burak’a bir mesajdı aslında. Okan Buruk, Osimhen’i kenara alsa belki de sarı kart görmeyecekti. (Habertürk)

"MAÇIN OYUNCUSU YUNUS AKGÜN"

Levent Tüzemen: "Okan Buruk, Yunus'un hücumdaki etkili oyununu gördükten sonra acaba, "Monaco'da oyuna keşke Yunus'la başlasaydım" diye düşünmüş müdür? Çünkü bu Yunus, Monaco'da ilk yarı etkili oynayan Galatasaray'ın pozisyon bulmasına fazlasıyla katkı sağlardı. Antalya önüne Yunus'lu kadroyla çıkan Galatasaraylı oyuncular, oyunun ilk yarısında sahanın hakimiydi, inanılmaz pozisyonlar ürettiler.