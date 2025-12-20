Habertürk
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak

        Trendyol Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe, ligin ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip, 17. sırada yer alan ikas Eyüpspor'a konuk olacak. Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor. İşte tüm detaylar

        Giriş: 20.12.2025 - 11:42 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:08
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son hafta maçında bu akşam ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

        2

        Ligde oynadığı son maçında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 4-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 36'ya yükseltirken, Trabzonspor'un puan kaybıyla 2. sıraya çıktı. Süper Lig'deki 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, namağlup tek takım konumunda bulunuyor.

        ikas Eyüpspor ise 16 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi sonunda 13 puan topladı ve 17. sırada yer alıyor. Teknik direktörlüğe Orhan Ak'ın getirilmesinin ardından 8 lig maçına çıkan eflatun-sarılı takım, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

        3

        FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

        Eyüpspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takımlara çağırılan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü, mücadelede forma giyemeyecek.

        2 İSİM CEZA SINIRINDA

        Sarı-lacivertli ekipte kart sınırında ise 2 isim bulunuyor. Sakatlığı bulunan Archie Brown'ın yanı sıra Edson Alvarez'in de 3 sarı kartı var. Meksikalı futbolcu, oynanacak karşılaşmada kart görmesi durumunda ikinci yarının ilk maçı olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

        ikas Eyüpspor'da ise Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları var.

        4

        3. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e geçen sezon yükselen Eyüpspor'la 2 mücadeleye çıkan sarı-lacivertliler, bu maçlarda 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Geçen sezon rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı maçı ise 2-1 kazanmıştı.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        EYÜPSPOR: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Yalçın, Kerem, Draguş, Thiam, Umut

        6

        FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Osterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Talisca, Asensio, Kerem, Duran

        7

        ÖNE ÇIKAN NOTLAR

        - İstanbul takımlarıyla oynadığı son iki Süper Lig maçından 4 puan çıkaran Eyüpspor (1G 1B), daha önceki 13 karşılaşmada biriktirdiği puanı eşitledi (4 puan; 4B 9M). Eyüpspor'un üst üste üç Süper Lig karşılaşmasında hemşehrilerine mağlup olmadığı bir serisi bulunmuyor.

        - İstanbul takımlarına konuk olduğu son 15 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (10G 4B), tek mağlubiyetini Aralık 2024'te Beşiktaş deplasmanında aldı (0-1).

        8

        - Eyüpspor bu sezon iki gol attığı üç Süper Lig maçını da kazanırken, rakip fileleri en fazla bir kez havalandırdığı 13 karşılaşmada galip gelemedi (4B 9M).

        - Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçı da kaybetmeyen Fenerbahçe (10G 6B), lig tarihinde sadece iki sezonun ilk 17 karşılaşmasını namağlup geçebildi (2005/06 & 1964/65).

