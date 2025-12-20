Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak

- Eyüpspor bu sezon iki gol attığı üç Süper Lig maçını da kazanırken, rakip fileleri en fazla bir kez havalandırdığı 13 karşılaşmada galip gelemedi (4B 9M).

- Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçı da kaybetmeyen Fenerbahçe (10G 6B), lig tarihinde sadece iki sezonun ilk 17 karşılaşmasını namağlup geçebildi (2005/06 & 1964/65).