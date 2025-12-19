Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Oreşnik Balistik füzesine dair açıklamada bulundu.

Zelenskiy, söz konusu füze sisteminin Belarus'ta nereye konuşlandırılacağını bildiklerini ve bu bilgiyi ortaklarla paylaştıklarını belirtti.

Zelenskiy, Oreşnik'in operasyonel kapasitesini işaret ederken, bu sistemin Almanya ve Polonya gibi pek çok Avrupa ülkesi için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Oreşnik'in dron vasıtasıyla engellenemeyeceğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı, bu sistemin yapımında kullanılan parçaları üreten şirketlere yönelik yaptırım çağrısında bulundu. Zelenskiy, söz konusu şirketlerin Avrupa'da ve diğer ülkelerde olduğunu söylerken, bu şirketlere yönelik bir yaptırım göremediğini belirtti.

Oreşnik balistik füzesi ile ilgili detaylı bilgi bulunmazken, ilgili sistemin RS-26 Rubezh balistik füzesinin biraz daha geliştirilmiş hâli olduğu düşünülüyor.

Atmosferi aşan füze daha sonra yeryüzüne yönelerek tek bir savaş başlığında taşıdığı 6 ayrı füzeye ayrılıyor. Saatte 12500 kilometre hıza ulaşabilen Oreşnik, yeryüzüne inişinde salınarak hareket ettiğinden hava savunma sistemlerinin müdahalesini zorlaştırıyor.

Oreşnik ilk defa geçtiğimiz yıl Ukrayna'nın Dnipro kentine yönelik saldırıda kullanılmıştı. Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Varşova ziyaretinin Rusya için kötü haber olduğunu söyledi. REKLAM Polonya'nın PAP haber ajansına göre Nawrocki, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile başkent Varşova’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi. Liderler, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Nawrocki, Zelenskiy’nin Varşova ziyaretini "Varşova için, Kiev için iyi bir haber, tüm bölge için iyi bir haber ve Moskova ile Rusya Federasyonu için kötü bir haber." olarak nitelendirdi. Rusya’nın uluslararası düzeni bozduğunu ve uzun yıllardır siyasi sistemlerin istikrarsızlaştırılmasına etki ettiğini savunan Nawrocki, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi yönündeki çabaları desteklediklerini vurguladı. Nawrocki, ülkesinin diğer Avrupa ülkeleri gibi hibrit saldırıların hedefi olduğunu, buna dron saldırıları ve altyapıya yönelik saldırıların da dahil olduğunu anlattı.