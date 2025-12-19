Habertürk
        Kartepe'de bağ evi cinayeti iddianamesinde kan donduran ifade: Hatırlamadığım kadar vurdum | Son dakika haberleri

        Kartepe'de bağ evi cinayeti iddianamesinde kan donduran ifade: Hatırlamadığım kadar vurdum

        Kartepe'de ormandaki bağ evinde öldürülen İsa Turgut dosyasında iddianame kabul edildi. Sanık Y.C.B.'nin "kafasına hatırlamadığım kadar vurdum" ifadesi dosyada yer aldı. Savcı, Nazir Bayır için müebbet, 17 yaşındaki Y.C.B. için 12–15 yıl hapis istedi; nitelikli hırsızlıktan da ceza talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 21:58 Güncelleme: 19.12.2025 - 21:58
        İddianamede sarsıcı ifade
        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir bağ evinde, balta ve kazmayla İsa Turgut'un (35) öldürüldüğü olaya ilişkin iddianame hazırlandı.

        Savcı, olaya ilişkin tutuklanan Y.C.B. (17) hakkında 15 yıla kadar, Nazir Bayır (19) hakkında ise “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istedi.

        Olay, 19 Ocak’ta Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisindeki ormanda bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Bağ evinin sahibi İsa Turgut, yanında bulunan Y.C.B. ve kuzeni Nazir Bayır tarafından balta ve kazma ile vurularak öldürüldü. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Y.C.B. ve Nazir Bayır, emniyet ve savcılık ifadesinde İsa Turgut’un, Bayır’a cinsel tacizde bulunduğunu, bu yüzden öldürdüklerini iddia etti. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        ‘KAFASINA DOĞRU HATIRLAMADIĞIM KADAR VURDUM’

        Olay ile ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Y.C.B.’nin ifadesi de yer aldı. Kuzeni Bayır ile birlikte Kocaeli’ye geldikleri ve kalacak yer bulamadıkları için cami ve mescitte yattıklarını anlatan Y.C.B., arkadaşı aracılığıyla tanıştıkları İsa Turgut’un kendilerine bağ evinin olduğunu söylediği ve orada kalabileceklerini belirtmesi üzerine bağ evine gittiklerini anlattı. Turgut’un kaldıkları akşam Bayır’a cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Y.C.B., “Odanın içerisinde bulunan baltanın keskin kısmıyla kafasına vurdum. Ayağa kalktı ve baltayı tuttu. Baltayı tutunca ben kendisinin kafasına yumrukla vurdum. Sonra Nazir de yine odada bulunan kazmanın keskin olmayan kısmıyla İsa’nın kafasına vurdu. İsa biraz daha ayakta baltayı tutar vaziyette kaldı. Sonra yere düştü. Ben de elimdeki baltanın kesici kısmıyla kafasına doğru hatırlamadığım kadar vurdum. Nazir başka vurmadı. Peşimizden geleceğini düşünerek ve korkarak baltayla çok sayıda vurdum. Nazir ‘kaçalım’ dedi. Motorun anahtarı koltuğun üstündeydi. Motoru Nazir sürdü; ben de arkasına bindim. Çok pişmanım” dedi.

        İsa Turgut
        İsa Turgut

        24 ADET KESİCİ, EZİCİ ALET YARALANMASI

        Otopsi sonucuna da yer verilen iddianamede İsa Turgut’un vücudunda 24 adet kesici, ezici aletle oluşturulduğu değerlendirilen yaralanmalar olduğu, bunlardan 5 adet yaralamanın öldürücü nitelikte olduğu, maktulün ölümünün; kesici, ezici alet yaralanmasına bağlı meydana gelen kafa kemik kırıkları ile beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği de belirtildi. Savcı, iki sanık hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak nitelikli hırsızlık’ suçundan ise 5 ila 10 yıl hapis cezası talep etti. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Y.C.B. için ise yaş indirimi uygulanarak müebbet yerine 12 ila 15 yıl hapis cezası, hırsızlık suçundan ise 1 yıl 8 ay ile 3 yıl 4 ay hapis cezası talep etti. İddianame Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

