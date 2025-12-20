Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"“Bugün Türk tersaneciliği ve donanması açısından bir gurur anına, hem de çok büyük bir başarı anına hep beraber şahitlik ediyoruz. Öncelikle bizlere bu gururu yaşatan İstanbul Tersane Komutanlığı'nın işçisinden mühendisine tüm mensuplarını canı gönülden tebrik ediyor, kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkürler sunuyorum. Ülkemiz tersanelerine güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzu bugün bir kez daha görüyoruz. Malumunuz, Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılamak üzere ülkemizle 2018 tarihinde 4 adet MILGEM inşa sözleşmesi imzalanmıştı. Projenin ilk gemisi PNS Babur, 24 Mayıs 2024 tarihinde Pakistan'a teslim edilmişti. Bugün de her türlü test ve tecrübe faaliyetlerini başarıyla tamamlayan PNS Khaibar'ın teslimini yapıyoruz. 3’üncü ve 4’üncü gemilerin Karaçi Tersanesi'nde inşası sürüyor. 3. gemi PNS Badr'ın Haziran 2026 sonunda, 4’üncü gemi PNS Tariq'in ise 2027 yılının ilk çeyreğinde teslimi planlanıyor. En son teknolojiyle donatılmış gemilerin kardeş Pakistan donanmasına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Köklü ortak tarihimizin derinliklerine uzanan, asırlar boyunca sınanarak bugünlere gelen Türkiye-Pakistan dostluğu, Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam edecek, serpilecek ve güçlenecektir.

Havada güçlü olmadan denizde etkin olmadan karada caydırıcı olamazsınız. Biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz. Kapasitemizi artırıyor, imkan ve kabiliyetlerimizi aralıksız geliştiriyor, kendi teknolojimizi yine kendimiz üretiyoruz. 3500'ü aşkın firmamız, 100 bini aşkın insan kaynağımız Türkiye'nin güvenli yarınları için çalışıyor. HEDEF: 2028'DE 11 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı. Bu sabah itibariyle 8,6 milyar doları aşmış bulunuyoruz. Türk savunma sanayine güvendik, kısa sürede bu rakamları yakaladık. 2028 için belirlediğimiz hedef 11 milyar dolarlık ihracat rakamıyla dünyada ilk 10'a girmek. Bu hedefe doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Sahadan aldığımız verileri titiz şekilde analiz ediyor, mevcut teknolojimizi daha da ileri noktalara taşıyoruz. Doktrin ve pratik arasındaki dengeyi en verimli şekilde temin ediyoruz. Aldığımız kararlar çerçevesinde başlayan projelerimizin meyvelerini topluyoruz. Çelik Kubbe'yi envanterimize kattık. Kızıl Elma, dünya havacılık tarihinde bir ilki başardı. Kızıl Elmamız jet motorlu hedefi hava füzesiyle vurarak etkisiz hale getirdi. Bayraktar TB-3 envantere girdi. TGC Anadolu'nun ağabeyi olacak uçak gemimizin inşa sürecine başladık. Tüm deniz platformlarında hem kendi hem de dost ve müttefiklerimizin taleplerini karşılıyoruz.