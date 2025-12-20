Habertürk
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı - Emlak Haberleri

        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinde geçerli başvuru sayısının 5 milyon 242 bin kişi olduğunu açıkladı. En çok başvuru gençler kategorisinden geldi. 1 milyon 326 bin genç başvuru yaptı. En çok başvurunun olduğu iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 14:50 Güncelleme: 20.12.2025 - 15:00
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinde başvuruların tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Bakan Kurum'un sözleri şöyle:

        Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-Devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimiz için umut olmuş. 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için başvurmuştur. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki; milletimiz projemize inanmıştır. Devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir.

        “BU GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAK, ANAHTARLARI EN KISA SÜREDE SAHİPLERİNE VERECEĞİZ”

        Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu güveni 23 yıldır olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, bugüne kadar yüz akı kuruluşumuz TOKİ’mizle 1 milyon 750 bin konut gibi sosyal konut projelerimizde nasıl teslim ettiysek, bu evleri de en kısa sürede tamamlayacak hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık’ta, yıl bitmeden ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz.

