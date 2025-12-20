Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sadettin Saran son dakika: Sadettin Saran saç ve kan örneği verecek | Son dakika haberleri

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan ve yurt dışından gece yarısı dönen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Saran'a, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetim kurulundan isimler de eşlik etti. Saran'ın ifade işlemi 2 saat sürdü. Saran, saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Tetkikin ardından tekrar Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Saran'ın sevk durumuna karar verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 09:59 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:17
        
        Fenerbahçe Spor Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu operasyonu kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. Saran'ın ifadesi 2 saat sürdü. Saran, Adli Tıp'a saç ve kan örneği verip, tekrar Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Saran'ın evinde arama yapıldı. Bu gelişmelerin ardından Saadettin Saran, uçakla dün gece Milano'dan İstanbul'a döndü.

        İFADE İÇİN ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE

        Öte yandan Saadettin Saran’a yöneltilen suçlamaların “Uyuşturucu madde kullanmak”, "Uyuşturucu madde temin etmek” ve "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak”' olduğu öğrenildi.

        Saran, saat: 10.00 sıralarında ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Saran'a, adliyeye girişinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

        SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİ

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ifade işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. İfadesinin ardından Saran, saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Bu işlemlerin ardından tekrar Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Saran ile ilgili sevk durumuna karar verilecek.

        #Son dakika haberler
