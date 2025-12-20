Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran serbest bırakıldı

Fenerbahçe Spor Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu operasyonu kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. Saran'ın ifadesi 2 saat sürdü. Saran, Adli Tıp'a saç ve kan örneği verip, tekrar Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Saran'ın evinde arama yapıldı. Bu gelişmelerin ardından Sadettin Saran, uçakla dün gece Milano'dan İstanbul'a döndü.

İFADE İÇİN ÇAĞLAYAN ADLİYESİNE GELDİ

Öte yandan Sadettin Saran’a yöneltilen suçlamaların “Uyuşturucu madde kullanmak”, "Uyuşturucu madde temin etmek” ve "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak”' olduğu öğrenildi.

Saran, saat: 10.00 sıralarında ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Saran'a, adliyeye girişinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ifade işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. İfadesinin ardından Saran, saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Bu işlemlerin ardından Sadettin Saran tekrar Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.