Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de Fenerbahçe, konuk olduğu Eyüpspor'u rahat geçti. Sarı-lacivertliler her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça hızla başlayan Kanarya, 27'de son haftaların formda ismi Anderson Talisca ile 1-0 öne geçerken, 34'te sahneye çıkan Marco Asensio attığı güzel golle farkı ikiye çıkardı: 0-2.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Tedesco'nun öğrencileri, 75'te Jhon Duran'ın golüyle 3-0'ı yakaladı ve mücadeleden üç puanla ayrılmayı başardı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe bu sonuçla puanını 39'a yükseltti. Ezeli rakibi Galatasaray ile aynı puana ulaşan Kanarya, maç fazlası ve averajla sarı-kırmızılıları geride bırakıp liderliğe yükseldi.

Üç maçtır galibiyete hasret kalan Eyüpspor ise 13 puanla 17. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR 12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi. 27. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Levent Mercan, meşin yuvarlağı düzeltip kale sahası önüne yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, kalecinin solundan topu filelere yolladı: 0-1. 34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Duran'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Talisca, topuğuyla meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncu, ceza sahası sol çaprazından sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2. 48. dakikada Kerem Demirbay'ın orta alandan uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Draguş, topuk pasıyla penaltı noktası üzerine meşin yuvarlağı gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

49. dakikada kazanılan kornerde Kerem Demirbay, ceza yayı üzerine doğru ortasını yaptı. Serdar Gürler'in gelişine vuruşunda Robin Yalçın'ın yakın mesafeden tamamlamak istediği topu kaleci Ederson son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 57. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde Asensio, sağdan ortasını yaptı. Savunmadan seken top, İsmail Yüksek'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 75. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Kerem Demirbay'dan topu kapan Asensio, ceza alanına hareketlenen Jhon Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 0-3. 83. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Szymanski'nin pasında Oğuz Aydın, meşin yuvarlağın üzerinden atladı. Topu alan Asensio, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.