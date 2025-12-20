Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Haberleri

        Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in 17. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-0'lık net skorla mağlup etti ve ve zirve yarışında hata yapmadı. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Talisca, Asensio ve Duran kaydetti. Puanını 39'a çıkaran Fenerbahçe, Galatasaray'la puanını eşitledi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 16:00 Güncelleme: 20.12.2025 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'de Fenerbahçe, konuk olduğu Eyüpspor'u rahat geçti. Sarı-lacivertliler her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça hızla başlayan Kanarya, 27'de son haftaların formda ismi Anderson Talisca ile 1-0 öne geçerken, 34'te sahneye çıkan Marco Asensio attığı güzel golle farkı ikiye çıkardı: 0-2.

        İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Tedesco'nun öğrencileri, 75'te Jhon Duran'ın golüyle 3-0'ı yakaladı ve mücadeleden üç puanla ayrılmayı başardı.

        MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

        Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe bu sonuçla puanını 39'a yükseltti. Ezeli rakibi Galatasaray ile aynı puana ulaşan Kanarya, maç fazlası ve averajla sarı-kırmızılıları geride bırakıp liderliğe yükseldi.

        Üç maçtır galibiyete hasret kalan Eyüpspor ise 13 puanla 17. sırada yer aldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

        27. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Levent Mercan, meşin yuvarlağı düzeltip kale sahası önüne yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, kalecinin solundan topu filelere yolladı: 0-1.

        34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Duran'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Talisca, topuğuyla meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncu, ceza sahası sol çaprazından sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

        48. dakikada Kerem Demirbay'ın orta alandan uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Draguş, topuk pasıyla penaltı noktası üzerine meşin yuvarlağı gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

        49. dakikada kazanılan kornerde Kerem Demirbay, ceza yayı üzerine doğru ortasını yaptı. Serdar Gürler'in gelişine vuruşunda Robin Yalçın'ın yakın mesafeden tamamlamak istediği topu kaleci Ederson son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

        57. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde Asensio, sağdan ortasını yaptı. Savunmadan seken top, İsmail Yüksek'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

        75. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Kerem Demirbay'dan topu kapan Asensio, ceza alanına hareketlenen Jhon Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 0-3.

        83. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Szymanski'nin pasında Oğuz Aydın, meşin yuvarlağın üzerinden atladı. Topu alan Asensio, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Samet Çiçek

        ikas Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko (Dk. 86 Taşkın İlter), Draguş (Dk. 86 Sadia), Yalçın Kayan (Dk. 66 Ampem), Kerem Demirbay (Dk. 86 Baran Ali Gezek), Thiam, Umut Bozok

        Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek (Dk. 82 Szymanski), Fred (Dk. 89 Bartuğ Elmaz), Asensio (Dk. 89 Haydar Karataş), Talisca (Dk. 66 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Yiğit Efe Demir), Duran

        Goller: Dk. 27 Talisca, Dk. 34 Asensio, Dk. 75 Duran (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 42 Emir Ortakaya, Dk. 90 Taşkın İlter (ikas Eyüpspor), Dk. 85 Tedesco (Teknik direktör), Dk. 90+2 Mert Müldür (Fenerbahçe)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu