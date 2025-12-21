Bilim tarihini değiştiren kadınlar: Her gün kullandığımız bu teknolojilerin ardında bir kadın imzası var!

WI-FI TEKNOLOJİSİNİN TEMELİ: HEDY LAMARR

Bugün kablosuz internetin temelini oluşturan frekans atlamalı yayılma teknolojisi, 1940’lı yıllarda Hedy Lamarr tarafından geliştirildi.

Hollywood yıldızı olarak tanınan Lamarr, aynı zamanda bir mucitti. Bu teknoloji, askeri iletişim için tasarlandı ancak yıllar içinde Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi sistemlerin altyapısını oluşturdu.