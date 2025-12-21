Habertürk
        Bilim tarihini değiştiren kadınlar: Her gün kullandığımız bu teknolojilerin ardında bir kadın imzası var!

        Bilim tarihini değiştiren kadınlar: Her gün kullandığımız bu teknolojilerin ardında bir kadın imzası var!

        Bugün internetten alışveriş yapıyor, arabayla işe gidiyor, evde teknolojik aletler kullanıyoruz. Ancak bu konforun arkasında çoğu zaman adı anılmayan kadın mucitler var. Wi-Fi'den otomobil sileceklerine kadar uzanan bu hikâye, kadınların bilime katkısını gözler önüne seriyor. Detaylar haberimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 09:00 Güncelleme: 21.12.2025 - 09:00
        1

        Teknoloji, bilim ve gündelik hayat denildiğinde akla genellikle erkek mucitler geliyor. Oysa bugün sıradan kabul ettiğimiz pek çok icadın arkasında kadınların imzası var. Üstelik bu buluşların bazıları, modern dünyanın temel taşlarını oluşturuyor.

        2

        Wi-Fi’den bulaşık makinesine, otomobilden uzay teknolojilerine kadar uzanan bu icatlar, kadınların bilim ve mühendislik alanındaki etkisini açıkça ortaya koyuyor. İşte hayatımızı doğrudan etkileyen ve mucidi kadın olan 5 önemli buluş…

        3

        WI-FI TEKNOLOJİSİNİN TEMELİ: HEDY LAMARR

        Bugün kablosuz internetin temelini oluşturan frekans atlamalı yayılma teknolojisi, 1940’lı yıllarda Hedy Lamarr tarafından geliştirildi.

        Hollywood yıldızı olarak tanınan Lamarr, aynı zamanda bir mucitti. Bu teknoloji, askeri iletişim için tasarlandı ancak yıllar içinde Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi sistemlerin altyapısını oluşturdu.

        4

        BULAŞIK MAKİNESİ: JOSEPHINE COCHRANE

        Bulaşık makinesinin mucidi Josephine Cochrane, 1880’lerde elde yıkamaktan sıkılan biri değildi; porselenlerinin kırılmasından yorulmuştu. Daha hızlı ve güvenli bir çözüm ararken bugünkü modern bulaşık makinelerinin temelini attı. Ev içi emeği dönüştüren bu icat, mutfakların vazgeçilmezi haline geldi.

        5

        OTOMOBİLLERDE SİLECEK: MARY ANDERSON

        Bugün trafikte hayati öneme sahip olan silecekler, 1903 yılında Mary Anderson tarafından icat edildi. Karlı ve yağmurlu havalarda görüşü artırmayı amaçlayan bu basit ama etkili buluş, zamanla otomobil güvenliğinin temel parçalarından biri oldu.

        6

        KEVLAR: STEPHANIE KWOLEK

        Kurşun geçirmez yeleklerden uzay ekipmanlarına kadar kullanılan Kevlar, kimyager Stephanie Kwolek tarafından geliştirildi. Çelikten daha güçlü ve son derece hafif olan bu malzeme, savunma ve endüstri alanında devrim yarattı.

        7

        KAĞIT TORBA MAKİNESİ: MARGARET E. KNIGHT

        Günlük hayatta sıkça kullanılan tabanlı kağıt torbalar, Margaret E. Knight’ın icadı sayesinde seri üretime geçti. O dönemde kadın olduğu için patent hakları bile sorgulanan Knight, sonunda buluşunun mucidi olarak kabul edildi.

        Kaynak: Cadcrowd, BBC

