Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden Habertürk'ün sorularını cevapladı

        Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden Habertürk'ün sorularını cevapladı

        Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla geçtiğimiz hafta tutuklandı. Gebze Cezaevi'ndeki Gülter, ilk röportajını Habertürk'e verdi. Tuğyan Ülkem Gülter; "Kapıya kamera takıldığı gün evde yoktum. Sultan, benden korktuğu için sustuysa neden yanımda uyuyup, koynumda ağladı. Kardeşim Tuğberk ile et tırnak gibiyiz. Et, tırnaktan ayrılmaz. Toplum beni katil ilan etti. Kardeşimi bana düşman edemezsiniz. Aklanacağıma inancım tam" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 21:53 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye, haftalardır Güllü'nün ölümüne kilitlendi. 26 Eylül'den bu yana herkes "Güllü'yü kim öldürdü?" sorusunu sordu / soruyor. Şarkıcının ölümüyle ilgili ilk sır perdesiyse 9 Aralık'ta Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmasıyla aralanmaya başladı.

        Cezaevinde ilk haftasını geride bırakan ve annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinde ilk kez Habertürk'e konuştu. Öznur Karslı Çetiner sordu, Gülter tek tek yanıtladı.

        GEÇTİĞİMİZ HAFTA TUTUKLANDI

        Sultan Nur Ulu'nun itirafıyla Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada seyir değişti. Ulu'nun; "Tuğyan'ın Gül anneyi pencereden attığını net bir şekilde gördüm” itirafı sonrasında Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz hafta tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir Haberi Görüntüle

        Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması sonrasında kardeşi Tuğberk Yağız Gülter ise 'şikayetçi' sıfatıyla savcılığa ifade vererek "Annem, cinayet sebebiyle ölmüşse herkesten şikâyetçiyim" dedi. Gülter, ayrıca; ablasının eski nişanlısı için annesini öldürebileceğini düşündüğünü belirterek; "Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam Kervan'ı çok seviyordu. Annem Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur" ifadesini de kullandı.

        Güllü - Tuğberk Yağız Gülter
        Güllü - Tuğberk Yağız Gülter
        REKLAM

        "SULTAN'DAN ASLA BEKLEMİYORDUM"

        Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi; "Güllü'nün ölüm anına tanık oldum" diyen arkadaşı Sultan Nur Ulu için; "Sultan'dan yana hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan'a, 'Rapor kötü geldi kendini kurtar' dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum" ifadesini kullandı.

        Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu
        Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu

        "GÖZALTINDAN ÖNCE ANNEMİN MEZARINA GİTTİM"

        Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ile gözaltına alındığı aynı gün annesinin mezarını ziyaret ettiğini Habertürk ortaya çıkarmıştı.

        ♦ Gözaltına alınmadan saatler öncesinde annenizin mezarını ziyaret ettiğinizi öğrenmiştik. Bu ilk ziyaret miydi?

        Saatlerce kaldım. Bağırarak bana 'katil' dediler diye ağladım. 'Kalk' dedim ya da 'beni de al' dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. İnanmıyorlar, inanmayacaklar dedim. Sizlerin duymasını istemedim, o çığlıkları attım. Aslında ben beni suçlayanları, anneme şikâyet ettim.

        REKLAM

        GÜLLÜ, KIZI TUĞYAN'IN YÜZÜNÜ KAMERAYA TANITMADI MI?

        Güllü'nün şifreli ve kameralı kapı taktırdığı gün firma personeli; "Başka bir odadan bir kadının sesi geliyordu" dedi. O kişi siz miydiniz? Anneniz, sizin yüzünüzü kameraya tanıtmadı mı?

        Evdeki kapıya kamera takılırken evde yoktum. Kardeşim, teknolojik şeylerle ilgilenirdi. Annem, sanatçı arkadaşının evinde görüyor ve bizim eve de taktırıyor.

        "ÇİĞDEM ABLA BİZE KALAN EMANET"

        Peki Güllü'nün düştüğü gün, televizyon programına bağlanıp; "Roman havası oynarken kızların gözleri önünde düştü" diyen asistan Çiğdem Deniz için ne dersiniz?

        Çiğdem abla benim ciğerim. Kardeşimden sonra bize kalan tek emanet.

        Ferdi Aydın
        Ferdi Aydın

        "VİCDANIM RAHAT"

        ♦ Cinayet suçlamasından aklanacağınızı düşünüyor musunuz?

        Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum. İnancım tam. Bunu en çok annem rahat uyusun diye ve kızım için sabırsızlıkla bekliyorum. Benim vicdanım çok rahat lakin beni buraya sokan, linç eden, susacağımı ya da susturabileceklerini zanneden insanların vicdanı rahat mı?

        "SABAHLARA KADAR GEÇMİŞİM KONUŞULDU"

        Cezaevine girdiğiniz ilk gün özeleştiri yaptınız mı?

        Haksızlığa uğramanın muhasebesini buna sebep olanlar yapmalı. Toplum bıkmadan sabahlara kadar bir kadının geçmişini namusunu haysiyetini ayaklar altına alan, yaşadığı acıyı yok sayan ve en acısı bir evladı olduğunu unutarak yaşattıkları baskıyla benim burada olmamı sağlayan insanları alkışlayan toplum eleştirisini de öz eleştirisini de kendisi yapsın. Haklı olmanın getirdiği huzur burada olmanın yangını ile karışmış olsa da bir gün buradan çıkacağımı biliyorum.

        "ET TIRNAKTAN AYRILMAZ, KARDEŞİM TUĞBERK'İ SEVİYORUM"

        Kardeşiniz Tuğberk savcılık ifadesinde; "Ablamın 10 lafından 9'u yalandır" dedi. Bu sözler için ne dersiniz?

        Et tırnaktan ayrılmaz onun da ne kadar zor süreç geçirdiğinin farkındayım. Bu toplum beni katil ilan etti ama kardeşimi bana düşman edemezler. Ablası onu çok seviyor. O da bunu biliyor. Ben Güllü'nün, annemin kızıyım. Onun gibi güçlü duracağım. İlahi adalet er ya da geç yerini bulacak. Süreç ne kadar sürerse sürsün, ben pes etmeyeceğim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güllü
        #Tuğyan Ülkem Gülter
        #Tuğberk Yağız Gülter
        #Sultan Nur Ulu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu