Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden Habertürk'ün sorularını cevapladı

Türkiye, haftalardır Güllü'nün ölümüne kilitlendi. 26 Eylül'den bu yana herkes "Güllü'yü kim öldürdü?" sorusunu sordu / soruyor. Şarkıcının ölümüyle ilgili ilk sır perdesiyse 9 Aralık'ta Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmasıyla aralanmaya başladı.

Cezaevinde ilk haftasını geride bırakan ve annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinde ilk kez Habertürk'e konuştu. Öznur Karslı Çetiner sordu, Gülter tek tek yanıtladı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TUTUKLANDI Sultan Nur Ulu'nun itirafıyla Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada seyir değişti. Ulu'nun; "Tuğyan'ın Gül anneyi pencereden attığını net bir şekilde gördüm” itirafı sonrasında Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz hafta tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir Haberi Görüntüle Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması sonrasında kardeşi Tuğberk Yağız Gülter ise 'şikayetçi' sıfatıyla savcılığa ifade vererek "Annem, cinayet sebebiyle ölmüşse herkesten şikâyetçiyim" dedi. Gülter, ayrıca; ablasının eski nişanlısı için annesini öldürebileceğini düşündüğünü belirterek; "Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam Kervan'ı çok seviyordu. Annem Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur" ifadesini de kullandı. Güllü - Tuğberk Yağız Gülter

"SULTAN'DAN ASLA BEKLEMİYORDUM"

Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi; "Güllü'nün ölüm anına tanık oldum" diyen arkadaşı Sultan Nur Ulu için; "Sultan'dan yana hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan'a, 'Rapor kötü geldi kendini kurtar' dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum" ifadesini kullandı.

Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu "GÖZALTINDAN ÖNCE ANNEMİN MEZARINA GİTTİM" Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ile gözaltına alındığı aynı gün annesinin mezarını ziyaret ettiğini Habertürk ortaya çıkarmıştı. ♦ Gözaltına alınmadan saatler öncesinde annenizin mezarını ziyaret ettiğinizi öğrenmiştik. Bu ilk ziyaret miydi? Saatlerce kaldım. Bağırarak bana 'katil' dediler diye ağladım. 'Kalk' dedim ya da 'beni de al' dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. İnanmıyorlar, inanmayacaklar dedim. Sizlerin duymasını istemedim, o çığlıkları attım. Aslında ben beni suçlayanları, anneme şikâyet ettim. REKLAM GÜLLÜ, KIZI TUĞYAN'IN YÜZÜNÜ KAMERAYA TANITMADI MI? ♦ Güllü'nün şifreli ve kameralı kapı taktırdığı gün firma personeli; "Başka bir odadan bir kadının sesi geliyordu" dedi. O kişi siz miydiniz? Anneniz, sizin yüzünüzü kameraya tanıtmadı mı? Evdeki kapıya kamera takılırken evde yoktum. Kardeşim, teknolojik şeylerle ilgilenirdi. Annem, sanatçı arkadaşının evinde görüyor ve bizim eve de taktırıyor. "ÇİĞDEM ABLA BİZE KALAN EMANET"

♦ Peki Güllü'nün düştüğü gün, televizyon programına bağlanıp; "Roman havası oynarken kızların gözleri önünde düştü" diyen asistan Çiğdem Deniz için ne dersiniz? Çiğdem abla benim ciğerim. Kardeşimden sonra bize kalan tek emanet. Ferdi Aydın "VİCDANIM RAHAT" ♦ Cinayet suçlamasından aklanacağınızı düşünüyor musunuz? Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum. İnancım tam. Bunu en çok annem rahat uyusun diye ve kızım için sabırsızlıkla bekliyorum. Benim vicdanım çok rahat lakin beni buraya sokan, linç eden, susacağımı ya da susturabileceklerini zanneden insanların vicdanı rahat mı? "SABAHLARA KADAR GEÇMİŞİM KONUŞULDU" ♦ Cezaevine girdiğiniz ilk gün özeleştiri yaptınız mı? Haksızlığa uğramanın muhasebesini buna sebep olanlar yapmalı. Toplum bıkmadan sabahlara kadar bir kadının geçmişini namusunu haysiyetini ayaklar altına alan, yaşadığı acıyı yok sayan ve en acısı bir evladı olduğunu unutarak yaşattıkları baskıyla benim burada olmamı sağlayan insanları alkışlayan toplum eleştirisini de öz eleştirisini de kendisi yapsın. Haklı olmanın getirdiği huzur burada olmanın yangını ile karışmış olsa da bir gün buradan çıkacağımı biliyorum.