        Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan bir kargo şubesinde kaçak sigara göndermek isteyen şüpheli, durumu polise bildiren şube müdürü Kamil Çelik'i tabancayla vurarak öldürdü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 07:34 Güncelleme: 31.12.2025 - 07:50
        Adana'da korkunç olay, dün saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerindeki bir kargo şirketinin şubesinde meydana geldi.

        KAÇAK SİGARA GÖNDERMEK İSTEDİ

        DHA'daki habere ve iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, içerisinde kaçak sigara bulunan paketi göndermek üzere kargo şubesine teslim etti.

        POLİS KARGOYA EL KOYDU

        Durumu fark eden şube müdürü Kamil Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak konu hakkında bilgi verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, söz konusu kargoya el koydu.

        Kamil Çelik, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        ŞUBEYE GELİP SİLAHLA ATEŞ AÇTI

        Durumu öğrenen şüpheli, yeniden kargo şubesine gelerek Çelik ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, Çelik’e silahla ateş açtıktan sonra beraberindeki kişilerle olay yerinden kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kamil Çelik, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Çelik'in cenazesi incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

