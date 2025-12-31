Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Kenan Yıldız'a Liverpool kancası: Salah'ın yerine gidecek - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız'a Ada kancası!

        Serie A ekiplerinden Juventus'ta etkili bir sezon geçiren 20 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 10:13 Güncelleme: 31.12.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta kariyerini sürdüren Kenan Yıldız için flaş bir transfer iddiası geldi.

        2

        LIVERPOOL'UN RADARINDA!

        Tuttosport'un haberine göre; İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool, milli futbolcuyu transfer listesine ekledi.

        3

        SALAH'IN YERİNE KENAN!

        Mohamed Salah'ın Kırmızılar'daki geleceğinin belirsiz olması nedeniyle 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

        4

        Ada ekibinin bu mevkiyi gençleştirerek güçlendirmek istediği ve kaynak olarak 100 milyon Euro ayırdığı ifade edildi.

        5

        Kenan Yıldız bu sezon Çizme temsilcisinde 27 maça çıkarken 10 gol - 8 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 46 dakika sahada kaldı.

        6

        2029'a kadar Juventus'la sözleşmesi bulunan milli yıldızımız, bir süredir siyah-beyazlılarla mukavelesini daha iyi şartlarda 2030'a kadar uzatmak için görüşüyordu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        Kar yağışı neden mutluluk hissi uyandırıyor?
        Kar yağışı neden mutluluk hissi uyandırıyor?
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"