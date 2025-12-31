New York'un ilk Müslüman belediye başkanı Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak

Zohran Mamdani, New York’un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak yeni yılın ilk günü düzenlenecek yemin törenleriyle görevine başlayacak.

Mamdani’nin yemin törenlerine ilişkin detaylar ABD basınına yansıdı.

Buna göre Mamdani, yeni yılın ilk saatlerinde yalnızca aile üyeleri ve yakın çevresinin katılacağı özel bir törenle New York Belediye Başkanlığı için yemin edecek.

Törenin, 1904 yılına kadar uzanan geçmişe sahip, New York’un 28 orijinal metro istasyonundan biri olan ve halihazırda kullanılmayan Eski Belediye Binası İstasyonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Gece yarısı yapılacak özel törende, Mamdani’ye yeminini New York Başsavcısı Letitia James ettirecek. Törende, Vermont bağımsız Senatörü Bernie Sanders’ın da hazır bulunacağı aktarıldı.

REKLAM

HALKA AÇIK YEMİN TÖRENİ DE YAPILACAK

Mamdani’nin halka açık yemin töreni ise aynı gün saat 13.00’te New York Belediye Binası’nın merdivenlerinde gerçekleştirilecek.

Bu törende, New York’un Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez açılış konuşmasını yapacak, yemini ise Senatör Sanders ettirecek.