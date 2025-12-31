Don, kuraklık, gıda güvenliği... Tarımda 2025 yılı nasıl geçti?

Son bir yılda zirai don ve kuraklıktan dijital dönüşüme, tarımsal desteklerden su planlamasına kadar birçok başlıkta önemli gelişmeler yaşandı.

Yılın ilk aylarında etkili olan ılık hava yalancı bahar etkisi yaparak meyve ağaçlarının erken çiçek açmasına neden oldu. Ardından nisan ayı döneminde 65 ilde yaşanan don olayı, 16 üründe ciddi hasar oluşturdu.

BİTKİSEL ÜRETİM GERİLEDİ, MEYVEDE SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, üretim miktarları 2025'te geçen yıla kıyasla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 9, sebzelerde yüzde 0,9, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 30,9 geriledi. Bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68,1 milyon ton, sebzelerde 33,3 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 19,6 milyon ton üretim yapıldı.

23 MİLYAR LİRA ZİRAİ DON DESTEĞİ

Yaşanan felaketler, tarımsal üretime, çiftçiye, sanayiciye, ihracatçıya ve tüketiciye büyük zarar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, kasım ayı itibarıyla dondan etkilenen üreticilerin hesaplarına yaklaşık 23 milyar lira zirai don desteği aktardı.

Bu süreçte TARSİM, kuraklık, don ve aşırı yağış risklerinin teminat kapsamını genişletti, prim desteğini artırdı. Köy bazlı verim sigortasında destek oranı yüzde 70'e çıkarılırken gelir koruma sigortasının da yaygınlaştırıldığı açıklandı.

TARIMSAL GİRDİ FİYATLARI YÜKSELDİ TÜİK'in, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) rakamlarında Ağustos 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,30, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,94 artış gerçekleşti. Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,07, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 28,51 artış kaydedildi. BARAJ DOLULUKLARI KRİTİK SEVİYELERE DÜŞTÜ Türkiye'de, yağışlardaki azalma ve artan sıcaklıklar kuraklığı da derinleştirdi. Söz konusu dönemde İç Anadolu ve Güneydoğu'daki tarım havzalarında toprak nemi kritik seviyelere geriledi. Birçok ilde baraj dolulukları kritik seviyelere düştü. Tarım ve Orman Bakanlığı ağustosta Türkiye'nin su kaynaklarını korumak, geliştirmek ve verimli şekilde kullanmak için 10 yıllık Ulusal Su Planı'nın yol haritasını paylaştı. REKLAM KAREKOD UYGULAMASI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini artırmak amacıyla karekod uygulamasını 7 Haziran 2024'te başlattı, ardından 28 Temmuz 2025 itibarıyla tüm gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde zorunlu hale getirdi. Böylece tüketicilerin ürünün üretim yeri, içeriği ve denetim geçmişine kolayca ulaşması sağlanırken sahte ve güvensiz ürünlerin tespitinde yeni döneme geçildi. Öte yandan Bakanlık tarafından sağlığa zararlı ürünleri tespit etmenin yanı sıra halkı bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen taklit ve hileli gıda listelerini belirli aralıklarla elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılmaya devam ediliyor.