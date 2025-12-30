Ünlü yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıya uğradı
Altın Portakal Ödüllü yönetmen Seren Yüce, evinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ayağından yaralanan Yüce, hastaneye kaldırıldı
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Altın Portakal ödüllü Seren Yüce, Şişli Kazım Orbay Caddesi’nde bulunan evinde silahlı saldırıya uğradı. Kasklı saldırgan, sabah saatlerinde Yüce’nin kapısını çaldı.Seren Yüce, 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'En İyi Yönetmen Ödülü'nü 'Çoğunluk' filmiyle kazanmıştı.
Kapının açılmasıyla birlikte silahını çeken saldırgan, Seren Yüce'ye ateş açtı. Silah sesleri üzerine Yüce’nin eşinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ayağından yaralanan ünlü yönetmen, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kameraları incelemeye alınırken, şüphelinin yakalanması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.