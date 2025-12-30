Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı!

Yılmaz Büyükerşen (d. 8 Kasım 1937, Eskişehir), Türk akademisyen, eğitimci, sanatçı ve siyasetçidir. Türkiye’de açıköğretim ve uzaktan eğitim sisteminin kurucularındandır. Uzun yıllar Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştır.
Akademik kariyerinin yanı sıra kültür ve sanat alanında da önemli çalışmalara imza atan Büyükerşen, Türkiye’nin tek profesyonel balmumu heykeltıraşı olarak tanınır. Anıtkabir’deki Atatürk balmumu heykelini yapmış, Eskişehir’de Balmumu Heykeller Müzesini kurmuştur.
1999–2024 yılları arasında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmış; tramvay sistemi, kentsel dönüşüm, parklar ve kültür-sanat projeleriyle Eskişehir’in Türkiye ve dünyada örnek gösterilen bir şehir hâline gelmesini sağlamıştır.
Yılmaz Büyükerşen – Zaman Çizelgesi
1937 – Eskişehir’de doğdu
1962 – Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu
1966 – Doktora
1968 – Doçent
1973 – Profesör
1976 – Akademi Başkanlığına seçildi
1982 – Anadolu Üniversitesi Rektörü oldu
1987 – İkinci kez rektörlüğe atandı
1999 – DSP’den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi
2004 – CHP’ye geçti, belediye başkanlığına devam etti
2004–2019 – Yerel seçimleri kazanarak görevini sürdürdü
2024 – Belediye başkanlığı görevini devretti
2024-2025 - CHP’li belediyelerin ortak projelerinin genel koordinatörlüğü görevini üstlendi