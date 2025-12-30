Habertürk
        Haberler Gündem Politika Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı!

        25 yıl Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, ardından CHP'de aktif siyaseti sürdüren Yılmaz Büyükerşen, siyaseti bıraktığını açıkladı. Büyükerşen, "Bugüne kadar sizlere akademisyen ve yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyorum" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:25 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:25
        Eskişehir’de 25 yıl belediye başkanlığı yapan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden CHP’den aday gösterilmeyen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen (88), aktif siyasi bıraktığını açıkladı. Mihalıççık Belediyesi tarafından 'Onur Ödülü' verilen Prof. Dr. Büyükerşen, konuşmasında, “Bugüne kadar sizlere akademisyen ve yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyorum” dedi.

        Mihalıççık Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Yunus Emre Onur Ödülleri’nde Yılmaz Büyükerşen, 'Onur Ödülü'ne layık görüldü.

        Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törende ödülünü alan Büyükerşen, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Büyükerşen, “Kültüre, sanata ve eğitime inanmış bir akademisyen ve bir yurttaş olarak Yunus Emre'nin insanı merkeze alan anlayışını bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir pusula olduğuna inanıyorum. Bu anlamlı ödülü bana layık gören Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum'a ve organizasyonda emeği geçen herkese ve burada benimle bu anı paylaşan siz kıymetli dostlara içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar sizlere akademisyen ve yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyorum. Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan hocanız sıfatıyla sizler arasında ömrümün kalan kısmını böyle tamamlama dileğimi beyan ediyorum” diye konuştu.

        CHP’DE GÖREV VERİLMİŞTİ

        Eskişehir’de 25 yıl belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden CHP’den aday gösterilmedi. Yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce, seçimleri kazanarak kentin ilk kadın belediye başkanı olurken, Büyükerşen CHP’li belediyelerin ortak projelerinin genel koordinatörlüğü görevine getirilmişti.

        YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

        Yılmaz Büyükerşen (d. 8 Kasım 1937, Eskişehir), Türk akademisyen, eğitimci, sanatçı ve siyasetçidir. Türkiye’de açıköğretim ve uzaktan eğitim sisteminin kurucularındandır. Uzun yıllar Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştır.

        Akademik kariyerinin yanı sıra kültür ve sanat alanında da önemli çalışmalara imza atan Büyükerşen, Türkiye’nin tek profesyonel balmumu heykeltıraşı olarak tanınır. Anıtkabir’deki Atatürk balmumu heykelini yapmış, Eskişehir’de Balmumu Heykeller Müzesini kurmuştur.

        1999–2024 yılları arasında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmış; tramvay sistemi, kentsel dönüşüm, parklar ve kültür-sanat projeleriyle Eskişehir’in Türkiye ve dünyada örnek gösterilen bir şehir hâline gelmesini sağlamıştır.

        Yılmaz Büyükerşen – Zaman Çizelgesi

        1937 – Eskişehir’de doğdu

        1962 – Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu

        1966 – Doktora

        1968 – Doçent

        1973 – Profesör

        1976 – Akademi Başkanlığına seçildi

        1982 – Anadolu Üniversitesi Rektörü oldu

        1987 – İkinci kez rektörlüğe atandı

        1999 – DSP’den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi

        2004 – CHP’ye geçti, belediye başkanlığına devam etti

        2004–2019 – Yerel seçimleri kazanarak görevini sürdürdü

        2024 – Belediye başkanlığı görevini devretti

        2024-2025 - CHP’li belediyelerin ortak projelerinin genel koordinatörlüğü görevini üstlendi

