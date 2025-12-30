Habertürk
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Milyonlarca emeklinin gözü zam oranında: En düşük emekli aylığı ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Milyonlarca emeklinin gözü zam oranında: En düşük emekli aylığı ne olacak?

        Emekli aylıklarına ne kadar zam yapılacağı pazartesi günü belli olacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanarak en düşük emekli aylığına yapılacak zam oranına karar verecek. Peki, en düşük emekli aylığına ne kadar zam yapılacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 30.12.2025 - 12:24 Güncelleme: 30.12.2025 - 14:25
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 Ocak'ta aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla yıl sonu enflasyonu belli olacak.

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu da aynı gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda en düşük emekli aylığına yapılacak zam oranına karar verilecek.

        6 AYLIK ENFLASYON FARKI KADAR ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR

        Temmuz ayında en düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapıldı. 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltildi. Bu yıl da en düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılması bekleniyor.

        YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 31 OLURSA YÜZDE 12,28 ZAM YAPILACAK

        Yıl sonu enflasyonu yüzde 31 olursa en düşük emekli aylığına yüzde 12,28 oranında zam yapılacak. Yani 18 bin 900 lira civarına yükseltilecek.

        YASAL DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR

        En düşük emekli aylığının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Aylığın artırılmasına dair düzenleme, AK Parti’nin hazırlayacağı mali kanun teklifinde yer alacak. Ocak ayı içerisinde Meclis’e sunulacak teklif, 14-15 maddeden oluşacak. Asgari ücrette işveren desteği bin liradan bin 270 liraya çıkarak düzenleme de teklifte yer alacak. Ayrıca mali torba kanun teklifinde çalışma hayatına dair başka düzenlemeler de yer alacak. Teklifin yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en düşük emekli aylığı artırılmış olacak.

